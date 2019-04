Geraldine Kemper vertrekt naar RTL

The Rock, oftewel Dwayne Johnson, mag dan in het verleden verkozen zijn tot People's Sexiest Man Alive; dat betekent nog niet dat zijn hele leven perfect verloopt. De afgelopen periode is hij uitgegroeid tot één van de grootste namen uit Hollywood die openlijk praat over depressie. Dat deed hij eerder door in 2018 een post op Instagram te delen.

In die post deed hij een boekje open over de geschiedenis van psychische aandoeningen in zijn familie. Hij vertelde in de Instagram-post over de zelfmoordpoging van zijn moeder, toen de acteur net 15 jaar was.

„Strijden en pijn is echt", schreef hij destijds. „We zijn daar allemaal wel eens doorheen gegaan, op een of ander niveau."