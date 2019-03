Zo kom je een festival door als de hemel huilt

Niemand minder dan popdiva Britney Spears is later dit jaar te horen in een nieuwe musical. In Once Upon a One More Time zullen 23 liedjes van de zangers ten gehore worden gebracht.

Dit heeft de eigenaar van het James L. Nederlander Theater in Chicago laten weten aan de New York Times. De verwachting is dat het stuk op 13 november in première gaat.

Feministische kijk