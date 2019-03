The Voice blijft voor drie jaar verbonden aan RTL

Er werd veel weggehaald door SBS bij RTL, maar The Voice blijft ondanks de speculaties de komende drie jaar als programma bij RTL te bewonderen. Dit geldt zowel voor de Holland-, Kids- als Senior-editie.

Alle programma's zullen gepresenteerd worden door Martijn Krabbé, maar hij heeft door het vertrek van Wendy van Dijk iemand anders aan zijn zijde. Bij The Voice of Holland krijgt hij Chantal Janzen naast zich, Lieke van Lexmond bij The Voice Senior en Jamai bij The Voice Kids.

Fans van alle leeftijden

„Als er een format is dat fans kent van alle leeftijden, dan is het wel The Voice", zegt een blije CEO Sven Sauvé. „Alle drie de edities hebben een eigenheid die past bij RTL en daar hebben we samen met Talpa ook hard aan gebouwd de afgelopen tien jaar. Het zijn en blijven prachtige en sterke programma’s, waarbij we van jong tot oud de kans geven hun droom waar te maken: een podium voor hun zangtalent."

Overigens werden er ook bekendmakingen gedaan over de coaches. Voor The Voice of Holland blijft de formatie namelijk ongewijzigd met: Anouk, Ali B, Waylon en Lil Kleine. Over de coaches van de andere twee franchises is nog niks bekend.