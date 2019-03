The Rock: Praat over depressie, je bent niet alleen!

The Rock, oftewel Dwayne Johnson, mag dan in het verleden verkozen zijn tot People's Sexiest Man Alive; dat betekent nog niet dat zijn hele leven perfect verloopt. De afgelopen periode is hij uitgegroeid tot één van de grootste namen uit Hollywood die openlijk praat over depressie. Dat deed hij eerder door in 2018 een post op Instagram te delen.

In die post deed hij een boekje open over de geschiedenis van psychische aandoeningen in zijn familie. Hij vertelde in de Instagram-post over de zelfmoordpoging van zijn moeder, toen de acteur net 15 jaar was.

„Strijden en pijn is echt", schreef hij destijds. „We zijn daar allemaal wel eens doorheen gegaan, op een of ander niveau."

'Depressie discrimineert niet'

De ster uit onder andere Jumanji: Welcome to the Jungle en Baywatch verscheen kortgeleden in de televisieshow Lorraine op ITV, waar een gesprek over zijn pasgeboren dochter leidde tot het onderwerp depressie.

„Depressie discrimineert niet, maakt geen onderscheid. Ik dacht dat dit een belangrijk onderdeel van mijn verhaal was toen ik besloot een klein deel van mijn geschiedenis te delen", zei hij in het programma.

„Ongeacht wie je bent of wat je doet voor de kost of waar je vandaan komt: het maakt geen onderscheid. We gaan er allemaal een soort van doorheen. Als ik er ook maar een klein beetje van kan delen en iemand kan helpen, dan ben ik blij dat ik dat kan doen."

Johnson vertelt in de show dat het gesprek - en het voortdurende stigma - rond depressie bij mannen volgens hem moet veranderen. „Er is gewoon een DNA, een 'bedrading' in ons en een soort van 'grondwet' die ervoor zorgt dat wij er vaak niet over praten als we bang of kwetsbaar of iets dergelijks zijn", zegt de acteur. „Het wordt een beetje beschouwd als het vergiftigen van je mannelijkheid. Maar je moet erover praten en je bent niet de enige!"

„Ik was enig kind en ik praatte er niet over, maar hield het binnen. Diep, diep weggestopt. Dat was niet goed, dus ik ben blij dat ik nu mijn verhaal kan delen."

Actief

Zoals we allemaal wel hadden kunnen bedenken, vertelt Johnson dat hij voornamelijk met verdriet omgaat door te sporten. „Mijn reflexmatige reactie op verdriet is een beetje actie. Ik houd ervan om iets te gaan doen. Voor mij is dat 'iets doen' naar de sportschool gaan. Klinkt misschien saai en cliché, maar het is wat het is."

En logisch: volgens Men's Health toont onderzoek aan dat actief bezig zijn het risico op depressie met 19 procent kan verlagen. „Maar wat belangrijker is", vervolgt het blad, „is dat je in de eerste plaats erkent dat je een probleem hebt. En als je ooit merkt dat je symptomen van depressie ervaart, zijn er talloze manieren om hulp te zoeken."