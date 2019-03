Temptation-Ayleen verklapt: Ik vond Heikki echt niks

Het vierde seizoen van Temptation Island is in volle gang. Hoewel er tot nu toe bar weinig spannends gebeurd is, kunnen we wel stellen dat Ayleen uit Oldenzaal één van de sterverleidsters van dit seizoen is. In het programma zet ze namelijk vol in om de Belgische Heikki te verleiden. Maar Ayleen blijkt de Belg in het echte leven helemaal niet zo aantrekkelijk te vinden.

Gewoon vrienden

Sterker nog: in het programma Flikken of Fikken van LINDA.meiden geeft ze toe dat ze Heikki 'helemaal niks' vond. Als oud-deelnemers Mezdi en Cherish haar vragen of Ayleen net zo'n klik voelde als Heikki, antwoordt Ayleen dat ze „wel gewoon vrienden met hem geworden is".

„We hadden oprecht gewoon lol, maar ik heb me heel erg ingehouden bij hem. Ik vond hem gewoon niks."

Als Cherish aan de verleidster vraagt wat haar type dan is, antwoordt Ayleen direct met: „Nou niet dat, dat is gewoon lelijk!"

Hitsig

In de aflevering verklapt Ayleen verder dat het goed te melden was dat Heikki seksueel erg actief was. „Hij was wel hitsig", grinnikt ze. „Dat merk je aan die opmerkingen, toch dingen aanraken... Hij stond twee keer met een stijve voor me!"

Of Heikki ook daadwerkelijk over de schreef is gegaan in het programma, is nog altijd de vraag. Ayleen heeft in ieder geval niets verklapt over de volgende afleveringen...