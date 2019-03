Ontknoping Wie is de Mol nadert

Molloten in heel Nederland zitten in spanning. Nog even wachten en dan wordt zaterdagavond bekend of hun bevindingen kloppen. Is het journaliste Merel Westrik, singer-songwriter Nielson of toch actrice Sarah Chronis de saboteur?

In de bioscoop

De finale wordt live uitgezonden in het gezelschap van publiek in Amsterdam op NPO 1. Diehard fans kunnen afreizen naar een van de twaalf zalen van de Vue bioscoop om de laatste aflevering op het witte doek te bewonderen.

Het negentiende seizoen werd dit jaar opgenomen in Colombia. Opmerkelijk aan deze reeks was dat er in de Wie is de Mol-geschiedenis twee kandidaten in één aflevering hun koffers moesten pakken, iets dat zelden gebeurt. Rick Paul van Mulligen en Jamie Trenité kregen in de zevende aflevering allebei een rood scherm te zien.

Rik van de Westelaken was dit seizoen de nieuwe presentator en volgde hiermee Art Rooijakkers op. Zelf was Westerlaken de winnaar van het vijftiende seizoen, waarin hij journaliste Margriet van der Linde ontmaskerde.

Kijkcijferkanon

Ook dit seizoen was weer een kijkcijferkanon. Wekelijks keken er tussen de 2,5 en 3 miljoen kijkers naar de spannende afvalrace.