Mol Merel dacht meerdere keren 'dit gaat niet goed'

Merel Westrik hoeft niet langer te liegen en bedriegen. Na maanden moeten zwijgen, mocht ze haar Mol-identiteit zaterdagavond voor een uitzinnige menigte in het Amsterdamse Vondelpark bekendmaken. „Wat een bevrijding.”

„Het was geweldig”, blikt Westrik na de uitzending terug op haar Mol-avontuur in Colombia. „Ik had een unieke dubbelrol, waardoor ik het spel in al zijn facetten kon meemaken: zowel als saboteur als kandidaat.”

Kameleon

Haar rol als opperbedrieger ging de RTL Nieuws-lezeres goed af. Ze kon lang onverdacht en ondergronds blijven en zorgde voor de laagste pot ooit (10.150 euro) in Wie is de mol?. Of ze het lastig vond om het seizoen na de brutale Jan Versteegh de Mol te zijn? Nee, lacht Westrik, want de Mol doet het ieder jaar anders. „Het moet gewoon bij je karakter passen wat voor soort Mol je bent. Thomas Cammaert was een hele bedeesde Mol, Jan een hondsbrutale en ik een kameleon die zich liet aanpassen aan de situatie. Ik was rommelig, chaotisch en bloedfanatiek tegelijk. Het enige dat we gemeen hadden, is dat we stalen zenuwen hadden op het moment dat het echt spannend werd.”

Mol Merel Westrik mocht zaterdagavond eindelijk haar indentiteit bekendmaken: ze is de Mol. Foto: ANP / Levin den Boer.

Toch dacht Westrik meerdere keren, „dit gaat niet goed”. „Bij de opdracht in het labyrint had ik veel geld in mijn broekzak gestopt. Ik was heel bang dat we gefouilleerd zouden worden, zoals bij een eerdere opdracht was gebeurd. Dan was ik er gloeiend bij geweest. Toen ik ’s avonds weer op de hotelkamer was, viel er 250 euro uit mijn broekzak. Die was ik vergeten in mijn tas te stoppen. Als Jamie dat had gezien, was het game over.”

Goede gok

Winnares Sarah Chronis wist sinds aflevering 7 dat Westrik de Mol zou zijn. „Iedereen had zoveel jokers, dat ik de gok wilde wagen om vol voor Merel te gaan”, vertelt de actrice na afloop van de finale. „Ik dacht: dan ga ik óf naar huis, óf ik weet het. En toen heb ik de goede keuze gemaakt.” Haar maatje Sinan Can komt erbij staan en feliciteert haar. „Ik wist al sinds aflevering twee dat Merel het was!”, lacht hij. „Maar ja, Sarah was degene die vanaf dag één alles heeft opgeschreven. Toen Niels de vrijstelling had, wist ik: nu lig ik eruit.”

Niels Littooij, beter bekend als zanger ‘Nielson’, heeft na de uitzending „no hard feelings”. „Ik gun het Sarah zo erg”, glimlacht hij. „Heel Nederland dacht dat ze dom en dyslectisch was, maar ze staat hier nu gewoon als winnaar.”

De verliezend finalist had veel geluk. „Ik kreeg meerdere jokers in mijn schoot geworpen en stal er eentje van Evelien. Dat heeft goed uitgepakt. En gelukkig heb ik Merel in het begin meerdere keren als side-mol ingevuld bij de test. Anders had ik hier nu niet gestaan.”

Zanger Niels Littooij heeft no hard feelings. Foto: ANP / Levin den Boer.

Drie messen in je rug

Wat Westrik zo’n goede mol maakt, is voor de zanger duidelijk: „Merel is heel intelligent. Ze laat je voelen dat ze van je houdt, en dat geloof ik ook echt, maar tegelijkertijd steekt ze drie messen in je rug. Maar dat hoort erbij. Als ik kijk naar onze groep was Merel de meest geschikte Mol.”

De Mol gaat nu weer voor een jaar ondergronds. Wie geen genoeg van Wie is de mol? kan krijgen, kan nu naar de Belgische versie van het programma kijken.