Dance Battle: Zaandam voor even Zuid-Afrika

Zaandam verkeerde zaterdagavond in Zuid-Afrikaanse sferen tijdens de South African Dance Battle.

„De zon is binnen gaan schijnen!” Dat riep Gwen van Poorten zaterdagavond tijdens de South African Dance Battle. De presentatrice, eerder bekend van BNN’s Spuiten en Slikken), praatte deze door South African Tourism georganiseerde dance battle aan elkaar. De energie spatte er in Zaandam vanaf. Daar streden twee Nederlandse dance-crews van de Touchée Dance Company – velen met (Zuid-)Afrikaanse roots – tegen elkaar op het Hembrugterrein. Deze plek staat vol met oude industriële loodsen en bleek een uitermate geschikte plek.

Wat anders dan dieren en Tafelberg

Waarom deze dansstrijd, die door Metro live op Facebook werd uitgezonden en door duizenden mensen werd bekeken? „Dance battles worden in Zuid-Afrika heel veel gedaan”, zegt Jacqueline van den Broek van verkeersbureau South African Tourism. „Je kunt Zuid-Afrika met dieren en de Tafelberg tonen, maar dit is een andere kant van het land die we graag eens laten zien. De swingende kant, want muziek en dans zijn essentieel in het dagelijks leven van Zuid-Afrika.”

The Voice of Holland

Per jaar bezoeken 150.000 Nederlanders Zuid-Afrika. Tijdens het afgelopen Voice of Holland-seizoen zette South African Tourism het land ook al in de spotlights. Winnaar Dennis zal in Zuid-Afrika zijn eerste videoclip opnemen. Van den Broek: „Ook dat was een manier om de muziek- en danscultuur van Zuid-Afrika te laten zien. Wie een reis maakt, zal thuis nog denken aan safari, strand, dieren en beroemde plekken. Vraag je hen achteraf wat zij het mooiste vonden, dan hoor je vaak dat dat de gesprekken met de locals en hun cultuur zijn. Dat staat nooit bovenaan de verlanglijstjes, maar omdat het de meeste indruk maakt dragen we dat graag uit.”

Terug naar de Dance Battle van zaterdag. Een rondvaartboot vol genodigden – en heerlijke Zuid-Afrikaanse gerechten als sosaties, koedoe en potjiekos – kwam vanaf Amsterdam naar Zaandam gevaren. Op de boot veel influencers, die de South African Dance Battle al swingend mochten bekijken en vastleggen. Wat zij in de dansloods aantroffen: kleurige overalls, planten, percussionisten, dj’s en vooral veel spetterende Afrikaanse dansen van de twee crews met de namen Nation en Shadia.

Dansen op rubberlaarzen

De laatste won de battle op basis van stemmen van de Facebookkijkers, maar achteraf bleek het enorme dansplezier veel belangrijker dan de strijd. Er was een Gumbootdemonstratie (dansen op rubberlaarzen zoals arbeiders vroeger als communicatiemiddel in de goudmijnen deden), een zulubattle, een Afrobattle en een vrije ronde (cypher) waarbij elke danser de kans kreeg zijn beste moves te showen. Een absoluut hoogtepunt. „Zuid-Afrika is mijn favoriete vakantieland”, zegt Gwen van Poorten. „Om duizend redenen, maar twee daarvan zijn cultuur en dans.” Dat was er zaterdagavond genoeg. Zaandam werd voor heel even Zuid-Afrika.

Presentatrice Gwen van Poorten doet de Gwara Gwara voor.

Win vliegtickets naar Zuid-Afrika

De South African Dance Battle is nog niet helemaal ten einde, want je maakt nog kans op twee vliegtickets naar Zuid-Afrika! Daarvoor moet je natuurlijk wel wat doen. Voor deze winactie moet je naar de Facebookpagina Ontmoet Zuid-Afrika gaan en een filmpje inzenden van jouw Gwara Gwara-moves. De deelnemer met de meeste likes vliegt binnenkort naar het prachtige Afrikaanse land. Ken je Gwara Gwara niet? Kijk dan de South African Dance Battle terug op de Facebookpagina’s van Ontmoet Zuid-Afrika of Metro. Presentatrice Gwen van Poorten en choreografe Precious Alvares doen de move daar voor.

De hele South African Dance Battle kun je terugzien op Metro’s Facebook.