Babynieuws: Danny Froger wordt vader!

Lex Uiting, presentator en sidekick van Twan Huys onthult waarom de talkshow RTL Late Night van RTL4 maandag abrupt is gestopt. Nadat Twan Huys zijn ontslaggesprek had, wilde hij er direct mee stoppen. In tegenstelling tot Humberto Tan, zag Huys het niet zitten om nog een aantal maanden door te pakken. Toen hij zondag te horen kreeg dat zijn carrière bij Late Night erop zat, was hij er direct klaar mee, zegt hij tegen De Telegraaf.

Uiting was het totaal niet eens met het ontslag van de journalist. „Een journalistiek talent als Twan had zoveel meer verdiend dan dit", zegt hij. Volgens Uiting was bij veel kijkers 'de beeldvorming niet juist'. „Veel mensen die ik kritiek hoorde uiten op het programma, haalden die kritiek uit de media. Ze gaven toe zelf niet eens naar Late Night te kijken."

„Dit was een programma in opbouw en we waren er nog niet. Al heeft het zich echt ontwikkeld'', vindt hij. „Ik hield er rekening mee dat een discussie over Late Night misschien ergens in de lente zou plaatsvinden. Maar nu al…?"