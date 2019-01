TV-serie De Buit: kan iedereen een crimineel zijn?

Gewone dorpsbewoners Helvoirt spelen de (criminele) hoofdrol in nieuw tv-programma AVROTROS.

Een overval plegen, 80.000 euro buitmaken en ondertussen proberen een normaal leven te leiden zonder dat iemand iets doorheeft. Tien inwoners van het Brabantse dorp Helvoirt proberen – vanaf maandagavond 7 januari - in het nieuwe programma De Buit twee weken uit handen te blijven van ervaren rechercheurs. Wie gaat het lukken?

Geen idee waaraan te beginnen

Het gaat om een ‘nieuw programma met avontuur’, werd de bewoners van Helvoirt een paar maanden terug verteld. De tien dorpsbewoners die zich op basis daarvan aan het programma durfden te wagen, hadden geen idee waar ze aan begonnen. Tóch werden ze getriggerd. Zo ook deelnemer Paul Streefland (19): ,,De opzet was onduidelijk. Tot kort voor de start wisten we niets en ook de andere deelnemers waren mij tot aan dat moment volledig onbekend. Ik wist één ding, namelijk dat ik met mijn vader mee zou doen. Verder was het wachten op duidelijkheid.”

Deelnemer Paul (links) met zijn ‘compagnon’, vader Vincent.

Geld verbergen, verplaatsen en uitgeven

Die duidelijkheid kwam sneller dan gedacht. Met z’n tienen bevinden de deelnemers zich in de serie op het criminele pad en plannen ze een overval op een bestelbusje in de plaats Helvoirt. De winst: 80.000 euro contant. Het verlies: leren leven met wat ze hebben gedaan, een normaal bestaan leiden en het geld ondertussen ook nog eens verbergen, verplaatsen en uitgeven. In vijf koppels proberen de deelnemers dit mogelijk te maken. Zónder dat ze worden opgespoord door de rechercheurs, is de bedoeling. En juist dit rechercheteam bezorgde Judith van Baast (38), die met vriendin Marieke Jacobse meedoet, veel stress en slapeloze nachten. ,,Je privéleven gaat gewoon door, maar de spanning is om te snijden. Schuin tegenover mijn woning staat een politiebureau, dus ik was steeds nerveus en continu aan het opletten. Ik ging totaal in het spel op. Iets doen wat niet mag, dat houdt je bezig.”

Tegen principes in

Langzaam maar zeker komen de deelnemers erachter hoe het is om te leven als een crimineel. Kunnen ze dealen met de consequenties van hun overval? Lukt het ze om, als koppels, op een slimme manier met het geld om te gaan? En misschien nog wel belangrijker: hoe leven ze hun normale leven maar blijven ze ondertussen uit handen van de recherche? ,,De kraak bezorgde me een heel euforisch gevoel, maar daarna begon het circus pas”, vertelt Paul. ,,Je weet dat je fout zit en ziet overal spoken. Dat wat ik heb gedaan, gaat compleet tegen mijn principes in. De opdrachten die we tussendoor kregen om het geld te verplaatsen en uit te geven, waren niet makkelijk. Ik moest alles samen met mijn vader doen en zag ineens een compleet andere kant van hem. Op de schaal van spanning is dit programma een dikke tien.”

Het rechercheteam van De Buit.

De buit houden

Wie het uiteindelijk lukt om aan de recherche te ontsnappen en de eindstreep haalt, mag de buit houden. Uiteraard is het nog onduidelijk of Paul en Judith het hebben gered, maar aan het van tevoren beloofde avontuur is in ieder geval niets gelogen, zegt Judith. ,,Het is fantastisch en ik had het niet willen missen, maar de spanning tijdens de twee weken was echt heel pittig.” Kandidaat Paul zou zeker nog eens meedoen. ,,Het was een hele mooie ervaring.”

Alle deelnemers van De Buit.

Eindredacteur maakte ook Hunted

Siobhan de Groot is eindredacteur van De Buit en werkte ook al mee aan twee seizoenen van Hunted. In het geheim heeft ze de deelnemers, allemaal uit Helvoirt en omgeving, met de redactie gecast. ,,We zijn in het dorp gaan zitten en kwamen er langzaamaan achter wie daar nu de ‘bekende’ personen zijn. Zo is het balletje gaan rollen.” Als programmamaker had ze naar eigen zeggen twee grote angsten: wat als het rechercheteam niemand oppakt en wat als ze iedereen in week één te pakken hebben? Siobhan: ,,We kunnen van alles voorbereiden, maar zodra het spel begint heb je als maker geen invloed meer op de afloop.” Wat is het verschil met Hunted? ,,De kandidaten komen allemaal uit hetzelfde dorp. Dat is bij Hunted niet het geval. Daarnaast moeten de deelnemers in De Buit hun dagelijks leven in het dorp zo normaal mogelijk voortzetten. Dat is best lastig als je constant met de overval en de politie wordt geconfronteerd. Verder kan de politie je in deze serie aanhouden, maar er moet dan wel voldoende bewijs zijn om aan te tonen dat je daadwerkelijk iets met de roof te maken hebt. Dat maakt het nóg spannender”, aldus De Groot.

De Buit, alles heeft z’n prijs is vanaf maandagavond 7 januari bij AVROTROS op NPO 3 te zien (20.25 uur).