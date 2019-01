Nienke Plas noemt lover als manager 'gouden formule'

In een interview met SUPERGAANDE doet Nienke Plas een boekje open over hoe het is als je vriend ook je manager is. Want wat velen niet weten is dat dat het geval is bij de 32-jarige YouTube-ster. Maar dat is niet voor iedereen een goede combinatie, geeft Plas toe.

„Ik denk dat het sowieso niet voor iedereen is weggelegd", vertelt ze aan de twee heren van het YouTube-programma terwijl ze samen met Jonna Fraser op de bank zit. „Als jij iets groots met je partner gaat doen, zoals een huis kopen, alle kamers moeten ingericht worden en je wordt dan gek van elkaar kan ik je vertellen: ga nooit samenwerken. Je bent zo intens en intiem met elkaar bezig. We zitten samen bij meetings. Als je dan struggles hebt kun je niet goed faken. Je komt hem thuis ook gewoon tegen."

'We hebben schijt'

Plas geeft toe dat het niet alleen maar rozengeur en maneschijn is met haar liefje Resley Stjeward. „Wij zijn later pas zakelijk met elkaar geworden; eerst was het alleen maar een privésfeer. En wij zijn súper van het kibbelen. Maakt niet uit of we nou de Albert Heijn staan; we hebben schijt. Gewoon waar iedereen bij is, het boeit ons niet. Toen we samen gingen werken merkte je dat als je dan irritaties krijgt je ineens niet meer elkaars zakenpartner bent, maar vriend en vriendin. Dat is soms moeilijk."

Ze vervolgt: „Soms zeg ik: 'Ben je nu vriend of ben je nu manager?' Het loopt zo in elkaar over dat je nooit kunt zeggen: 'Ik vind het niet leuk hoe je doet.' Al zeg ik wel eens tegen hem: 'Je bent geen leuke manager, je bent ook geen leuke collega. Ik vind je wel een leuke vriend en een goede vader van mijn kind, haha.' Je moet kunnen samenwerken met je partner en als je dat niet kunt moet je ook niet gaan forceren. Wij zagen gewoon dat wat ik minder goed kan, hij wel goed kan en andersom. Dan is het een gouden formule."