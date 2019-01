Jan Versteegh wordt voor tweede keer vader

Grote kans dat jij de playlist van Queen óók weer op repeat hebt staan na het zien van de film Bohemian Rhapsody. Het drama is niet alleen een groot succes in de Nederlandse bioscopen, maar ook bij The Golden Globes, waar Bohemian Rhapsody op zondagavond de prijs voor beste dramafilm in de wacht sleepte.

Green Book

De film Green Book viel net zo riant in de prijzen. Het verhaal over de opmerkelijke vriendschap tussen pianist Don Shirley (Mahershala Ali) en uitsmijter Nick ‘Tony lip’ Vallelonga (Viggo Mortenson) won in de categorie beste ‘musical of comedy’. Heb je Green Book nog niet gezien? Dat kan goed kloppen: de film draait pas vanaf 31 januari in onze bioscopen.