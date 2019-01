Famke Louise bijna overspannen door oude management

Het was groot nieuws nadat de documentaire van Famke Louise online kwam: ze brak met haar oude management waar JayJay Boske en Bizzey haar begeleidden. Niet veel later werd het nieuws bekend dat ze tekende bij SPEC, het management van Ali B. Maar waarom Famke nou precies brak met haar oude management was ze nooit echt duidelijk over. Tot nu toe.

Te druk

In een interview voor MTV met Monica Geuze en Kaj Nambiar vertelt Famke Louise eindelijk de reden achter de breuk met o.a. Bizzey en JayJay. Zo geeft ze aan dat ze tijdens de periode dat de documentaire werd opgenomen niet wist hoe ze met de drukte moest omgaan.

„Ik weet 100 procent zeker dat ik op het randje zat van overspannen zijn. Ik had nergens meer zin in", vertelt ze aan de twee. „Ik kwam er uit door schijt te hebben en gewoon niks te doen. Uiteindelijk is dat de reden dat ik ben gebroken met mijn management. Het werd me een beetje te veel. Ik wilde het eigenlijk heel anders. Ik gooide er een beetje met de pet naar. Elke dag werd ik gebeld met: Famke je doet dit niet, Famke je doet dat niet. Ik had er gewoon geen zin in."

Wel cool voor in de docu

Op een dag besloot Famke dat ze er klaar mee was. „Ik heb gewoon gebeld in de auto. Ik dacht ik ben er nu klaar mee. Ik was nog bezig met mijn documentaire en dacht: dit is op zich wel cool om erin te doen."

Bizzey en JayJay zijn uiteindelijk ook niet op de premiere van de documentaire geweest, vertelt Famke Louise. „Dat was te pijnlijk, maar ik heb ze wel bedankt ook al zaten ze daar niet."

Kleding de deur uit

Famke geeft aan in het interview dat ze eigenlijk niet blij was met wat ze bereikte, omdat hij constant verteld werd wat ze moest doen. ,,Nu ga ik dat dus heel anders aanpakken."

Haar agenda staat al goed volgepland in 2019 en haar goede voornemens heeft ze ook al helemaal uitgedacht: „Sowieso al mijn kleding van 2018 de deur uit pleuren en alles nieuw kopen", zegt ze duidelijk helemaal klaar met haar oude imago. „En een extra kledingkast aanschaffen, want dat is een probleem."