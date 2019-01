Black Mirror seizoen 5 vertraagd door film

Fans van Black Mirror moeten iets langer geduld hebben voordat het vijfde seizoen wordt uitgezonden dan eigenlijk gedacht werd. Het seizoen is uitgesteld vanwege de film Bandersnatch.

Het vierde seizoen van Black Mirror werd eind 2017 uitgezonden. Het was de bedoeling dat het vijfde seizoen van Black Mirror 'ergens in 2019' uit zou komen, maar door de in 2018 verschenen film Bandersnatch zal de film pas later uitkomen dan gepland. Het maken van Bandersnatch was namelijk best veel werk, zegt mede-producent Annabel Jones tegen The Hollywood Reporter. En door dat vele werk moest het vijfde seizoen van Black Mirror nog even opschuiven.

Wel in 2019

Alsnog komt het vijfde seizoen van Black Mirror wel uit in 2019, maar nu wordt gedacht aan eind 2019. Dit omdat de vorige twee seizoenen ook aan het einde van het jaar uitkwamen.

Volgens bronnen wordt het vijfde seizoen een stukje vrolijker dan de vier seizoenen tot nu toe. ,,We produceren een paar optimistische afleveringen en verhalen, in plaats van alleen dystopische en negatieve", vertelt de bedenker van Black Mirrorr, Charlie Booker, tegen The New York Times.