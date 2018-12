Zuid-Afrikaanse vlam Gordon blijkt 'instabiel wrak'

Dit was hem, de ware. Zo dacht de 50-jarige mediapersoonlijkheid Gordon een vorige week nog over de 24-jarige Ryk. De exotische vakantieliefde van de zanger heeft het echter niet lang met de zanger uitgehouden.

Al een paar uur nadat hij arriveerde op Schiphol, keerde hij alweer huiswaarts. Een teleurgestelde Gordon bleef achter met zowel een relatie als een illusie armer. Dit is het meest recente hoofdstuk van het boek 'De relaties van Gordon' dat opnieuw vrij kort is opgetikt door Story.

It takes two

Dit najaar tijdens een vakantie in Zuid-Afrika leek het allemaal koek en ei. De zanger ontmoette het veel jongere model in een club in Kaapstad en er was direct een klik. In tegenstelling tot alle vorige vriendjes viel deze juist niet op hem vanwege zijn roem, status, talent, rijkdom en bescheidenheid, zo meent hij.

Na de vakantie bleven de twee in het diepste geheim innig contact houden. Afgelopen week kwam de twintiger naar Nederland om samen met de hopeloze romanticus een paar gepassioneerde dagen samen door te brengen. Kosten noch moeite werden gespaard om het kersverse koppel een zo goed mogelijk begin van hun nog prille relatie te gunnen.

In het diepste geheim, om zo buiten de radar van de paparazzi te blijven, vloog Ryk met een business class ticket naar Nederland. Hij werd herenigd met zijn vakantieliefde op een besloten VIP-gedeelte van luchthaven Schiphol. Daarna vervolgde de weg zich naar de villa van de vijftiger in Blaricum. Was het dan nu eindelijk raak? Volgens Gordon zelf in elk geval wel.

Gillend naar huis

Lang heeft de tactiek om buiten de publiciteit te blijven niet geduurd. Gordon liet zich aldaar door fotografen portretteren met de jongen 'die hem zo gelukkig maakte' voor een romantische kerstshoot.

Wat er in uren daarna exact heeft afgespeeld, is nog steeds een groot mysterie. Blijkbaar was het zo'n gigantisch drama dat 'zijn engel met krullen' de nacht doorbracht in een hotel en de volgende dag alweer huiswaarts keerde.

Opnieuw een relatie voorbij en opnieuw duurde het niet lang. Gordon is diep teleurgesteld en beklaagt zich tegenover Story over hoe liefdesgeluk hem blijkbaar niet gegund is. Hij vraagt zich af hoe het toch kan dat hij elke keer weer van die 'instabiele mentale wrakken' aantrekt. Om bij te komen van zijn korte maar hevige liefdesavontuur is hij naar Londen gevlogen om kerstinkopen te doen.

Een verklaring waarom zijn relaties telkens weer eindigen in drama had hij ook. Het is allemaal de schuld van de media en de publiciteit. Hier zouden zijn exen moeilijk mee kunnen omgaan, zo liet hij optikken door Story. Saillant detail; vorig jaar was hij zo ziedend dat hij nooit meer met de pers wilde praten. Zijn relaties met journalisten lijken hiermee een beetje in het patroon te passen met zijn relaties in de privésfeer.

Gordon gaat trouwen

Het jaar 2018 is voor Gordon eentje van vele pieken en nog meer diepe dalen. Hij is naar eigen zeggen helemaal klaar om zich te gaan settelen met de liefde van zijn leven. Eind vorig jaar zou de voormalige Topper definitief in het huwelijksbootje stappen, na een zinderende afvalrace op televisie trouwde hij uiteindelijk met niemand. Een grote anti-climax zo vonden vele kijkers.

Toch had Cupido - nee, dit is geen ex of scharrel van Gordon - in de tussentijd wel degelijk het hart van de zanger geraakt. Was de 24-jarige arts in opleiding Kevin uit Almere dan de ware? Ook niet. Deze relatie eindigde begin dit jaar met een hoop gescheld, bedreigingen en uitgelekte WhatsApp-gesprekken. Uiteindelijk moest de rechter er aan te pas komen om te bepalen of er wel echt sprake was van een romantische relatie. De raadsman stelde Gordon in het gelijk en hierdoor mag iedereen Kevin uit Almere officieel de 'ex van Gordon' noemen.

Nog geen maand later kwam het boek 'Gordon' uit waarin hij de vloer aanveegde met iedereen behalve Gordon. Familieleden, exen, BN'ers en Erik de Zwart waren in de gordijnen gejaagd, de 'onthullende' autobiografie had volgens hen in de sectie fictie moeten liggen. In de zomer zag de zanger Abraham, dit was geen nieuwe minnaar van in de twintig uit een exotisch oord. Heuckenroth vierde toen zijn vijftigste verjaardag.

Of Gordon de Kerstdagen doorbrengt als single is lastig te voorspellen.