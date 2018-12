Op zoek naar de geheimen van Cats

Hoe komt het dat mensen telkens tot tranen geroerd raken door Cats? In Shanghai probeert producent Frank van Paridon voor Metro het geheim te verklaren.

Door: Helmut van Hoogh

Net na de voorstelling van Cats in het Shanghai Culture Square heeft Frank van Paridon, directeur van het in Amsterdam gevestigde Proud to Present, een klein groepje mee het podium opgenomen. Maandenlang heeft de West End-musical door China gereisd. Het oude fornuis blijkt reusachtig groot, net als het kapotte fietswiel. Overal ligt uitvergrote rommel, zoals je die op een vuilnisbelt kunt verwachten, inclusief een Nederlands melkpak. Het podium ademt nog de geur van de kattencrew die de Chinezen zojuist diep heeft ontroerd. „Alles is groter om de katten klein te laten lijken”, legt crewlid Dane Quixal uit bij het enorme nummerbord van een oude auto. „De katten komen door de zaal, door de oven en vanaf ladders van allerlei kanten het podium op. Ze hebben veel vrijheid om te kiezen. Dat maakt de show elke avond anders.”

Klauwbewegingen

Cats behoort tot het korte lijstje van wereldberoemde musicals die liefhebbers niet willen missen. Zevenendertig jaar geleden was de première in Londen en vanaf morgen is het spektakel in Nederland te aanschouwen. Sinds die keer in Londen hebben meer dan eenentachtig miljoen mensen in dertig landen de musical beleefd. Overal gebeurt dat op dezelfde manier. Ook in China staat het podium voor de zichtbaarheid een beetje schuin naar voren, wat het voor de dansers overigens best lastig maakt. Een flinke band speelt live mee, maar is voor het publiek niet te zien. Achter het podium is er een speciale ruimte voor de muzikanten die op monitoren de voorstelling volgen. Dirigent Matthieu Serradell stuurt hier onder meer een keyboard, drums, percussie, een saxofoon, fluit en klarinet aan. De muziek gaat alle kanten op: van klassiek tot funky en jazzy en van rustig tot explosief. „De muziek is als een kat”, vertelt Serradell. „Met hele rustige momenten en dan plotseling energiek als een kat die springt en krabt. Ik moet toegeven dat mijn aanwijzingen steeds katachtiger worden. Ik maak steeds vaker klauwbewegingen.”

De laatste tien jaar, zo vertelt Van Paridon, heeft hij de show meer dan vijftig keer gezien. „Ik weet hoe bijzonder de show is en ik vind het echt leuk om dat met zoveel mogelijk mensen te delen.”

Volgens Van Paridon zijn er meerdere redenen waarom Cats zo populair is. De hoge kwaliteit van de cast is daar één van. „Iedereen verdiept zich tot in de kleinste details in kattenmanieren. Zo zie je de kleine gebaren van hoe katten met elkaar omgaan, zoals kopjes geven. De spelers gaan daar heel ver in. Een grote rol is er voor glamourkat Grizabella. Zij heeft de wereld rondgereisd en is daarom een buitenbeetje. Veel mensen herkennen zich daarin.” In Shanghai is de populairste kat echter Old Deuteronomy. In China staan ouderen in hoog aanzien en dat geldt ook voor deze oude, wijze kattenleider. In de pauze mag het publiek met hem op de foto en dat leidt meteen tot een lange rij.

Tranen

Het bekendste lied van Cats is de hitsong Memory, die door meer dan 170 artiesten werd gecoverd, onder wie Céline Dion en Barbra Streisand. Op een uiterst vernuftige manier komt de song een aantal keren terug om uiteindelijk een gevoelige snaar te raken die bijna niemand kan weerstaan. „Omdat ik de show al zo vaak heb gezien”, vertelt Van Paridon, „voel ik dat moment aankomen. Maar het blijft ongelooflijk om te zien dat zoveel mensen tegelijk de tranen laten vloeien.”

Bijgeboekt

Samen met de Belgische producent Veerle Hoppenbrouwers van Arrano heeft Van Paridon Cats enkele jaren geleden naar België gehaald, met zowel Franse als Nederlandse boventiteling. Vanaf 20 december is Nederland aan de beurt met een première in de RAI. Daarna speelt Cats in het nieuwe Luxor Theater in Rotterdam tot 27 januari. De belangstelling blijkt groot. Voor de zomer zijn al tienduizenden kaarten verkocht. Onlangs zijn er op beide kerstdagen extra matinees ingelast en in april gaat de musical nog twee weken naar Groningen (MartiniPlaza) en het Chassé Theater (Breda).