J.Lo van supermarktdame tot luxepaardje

In de film Second Act zie je Jennifer Lopez van twee heel verschillende kanten. Ze is een bier slobberende supermarktdame, maar ook een vrouw met een hoge positie in de cosmetica.

Bekend om haar lange slanke benen, gouden strot en gevoel voor mode. Aan talent geen gebrek bij powervrouw Jennifer Lopez, misschien nog wel vaker J.Lo genoemd. Naast zingen, dansen en ontwerpen, acteert ze tenslotte ook nog met grote regelmaat. Sinds gisteren schittert ze in Second Act, een film die zich afspeelt in New York en vol zit met (ook flauwe) grappen. Metro bekeek de film woensdag in een zaal vol dames. Tijdens deze ladies night hebben we vijf opvallende ‘J.Lo-momenten’ op een rij gezet.

1 Versleten joggingpak en bier

Het personage dat Lopez speelt staat zover van haar af dat het gewoon grappig is om te zien. Als je denkt aan Jennifer Lopez, denk je dan aan een grijs en versleten joggingpak? Waarschijnlijk niet. In de film is toch regelmatig te zien hoe Lopez jogt over de bekende wandelroutes van New York. En ja, dat doet ze echt in een oversized versleten joggingpak met een beanie op haar hoofd. Daarnaast is regelmatig te zien hoe ze een bierflesje in haar handen heeft en die leeg klokt. Om de één of andere reden is het best moeilijk om je in te denken dat iemand met de sterallures Jennifer Lopez, ‘s avonds met een flesje bier in haar handen op de bank voor de tv ligt.

2 Supermarktjob

Iets anders wat je je waarschijnlijk ook niet voor kunt stellen is Lopez die in een supermarkt de schappen met mandarijnen en pakken cornflakes vult. In Second Act doet ze het logischerwijs, omdat ze in een supermarkt werkt. Het is alsof ze teruggaat in de tijd naar de dagen dat ze nog niet beroemd was. En laten we wel wezen, dat doet ze best geloofwaardig. Ze organiseert in de winkel wekelijks een klaagclub voor moeders. Dat levert komische momenten op. Hoewel J.Lo zoals gezegd geloofwaardig is, mag ze in deze film ook één van haar real life-talenten laten zien: dansen.

3 Dance-off

Dat Lopez weet hoe ze moet dansen is geen geheim. In Second Act kan ze dan ook even lekker ongegeneerd met haar billen schudden. Samen met haar supermarktvriendinnen gaat ze los in de keuken. Een dansje dat ze al vaak samen gedaan lijken te hebben. En waar J.Lo anders ingestudeerde strakke danspasjes doet, gaat ze in deze film helemaal los. Onbevangen en alsof er niemand kijkt.

4 Dochter

Een unieke kans doet zich voor als Lopez ‘toevallig’ uitgenodigd wordt voor een sollicitatiegesprek bij een bedrijf. Iets waar ze helemaal niet om gevraagd heeft, maar toch krijgt omdat de zoon van haar vriendin een neppe cv voor Lopez heeft gemaakt. Maar wat als blijkt dat de dochter die je jaren geleden hebt opgeven voor adoptie ook in dat bedrijf blijkt te werken? Hoe leg je aan je dochter uit dat haar opgeven het moeilijkste was, dat je ooit hebt moeten doen? En dat het niet aan haar lag? Aan sentimentele momentjes geen gebrek. Echte moeder- en dochterpraat en diepgaande gesprekken in overvloed dus. Maar wat als je hebt gezworen niet meer tegen je dochter te liegen, terwijl je hele achtergrond een diepgewortelde leugen is?

5 Mandarijn

Naast de leugens over haar opleiding, werkervaring en dochter spreekt Lopez in de film zogenaamd ook Mandarijn. Wanneer heb je dat ooit nodig? Niét bij een belangrijke zakenafspraak met een mogelijke partner wiens Engels slechter is dan jouw Mandarijn. Dat levert Lopez enorm veel stress op. Gelukkig kent haar vriendin een dierenarts die vloeiend Mandarijn spreekt. Hij praat via een oortje tegen Lopez, die alles op haar beurt braaf herhaalt. Hoe kan dat ooit misgaan?

J.Lo als 'cosmetica Maya'.

Het verhaal

De 40-jarige Maya (Jennifer Lopez) is zeer succesvol als assistent-manager bij een lokale supermarkt; een winkel waar zij al vijftien jaar werkt. Dat is - als je Lopez in zo’n functie bedenkt uiteraard - de bijzondere start van de romantische komedie Second Act. Wanneer haar een positie als filiaalmanager wordt geweigerd omdat zij geen diploma heeft, baalt ze als een stekker en zinkt de moed haar in de schoenen. Maar als ze door een vergissing mag solliciteren voor een topfunctie bij een multinational van verzorgingsproducten, weet zij de CEO te overtuigen dat zij de geschikte kandidaat is. Met torenhoge verwachtingen en een levensstijl waar ze altijd al van droomde, moet Maya bewijzen dat ervaring misschien wel waardevoller is dan een diploma.

Voor Second Act bedacht regisseur Peter Segal met succes Jennifer Lopez in de hoofdrol. Verder zijn er rollen voor Leah Remini, Vanessa Hudgens, Treat Williams en Milo Ventimiglia. Second Act is sinds gisteren te zien in de bioscoop. Woensdagavond werden er in Nederland al verschillende ladies nights gehouden.

J.Lo in 5 foto's

Danseres J.Lo: hier op een feest in Vegas.

Foto: Getty Images

J.Lo de actrice: in 2001 bij de première van The Wedding Planner.

Foto: Getty Images

J.Lo de zangeres, met als bekendste song Let's Get Loud.

Foto: Getty Images

J.Lo de ontwerpster, van kledinglijn Sweetface.

Foto: Getty Images

J.Lo de successtory, hier met een MTV Video Music Award (2018).