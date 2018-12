Bohemian Rhapsody succesvolste film van 2018

Het jaar is bijna voorbij en dus wordt het weer tijd voor de het-beste-van-2018-lijstjes. Films kunnen daarbij natuurlijk niet achterblijven. Zo werd vrijdag bekend dat de Queen-film Bohemian Rhapsody zichzelf de succesvolste film van 2018 mag noemen.

De film trok vrijdag in Nederland de miljoenste bezoeker. Met een opbrengst van 9,4 miljoen euro is het inmiddels ook commercieel gezien de meest succesvolle bioscoopfilm van 2018. Het muzikale drama over het leven en werk van Freddie Mercury laat daarmee zelfs enorme hits als Avengers: Infinity War, Black Panther, Jurassic Park 5 en Mamma Mia! 2 achter zich. Dat heeft distributeur 20th Century Fox vrijdag bekendgemaakt.

Gemengde recensies

Het succes van Bohemian Rhapsody lijkt nog niet ten einde: de biopic staat na bijna twee maanden nog steeds in de actuele top 3 van best bezochte bioscoopfilms in Nederland en laat zo grote hits als Ralph Breaks the Internet, A Star is Born, Fantastic Beasts en All you need is love ver achter zich.

Het succes van de film is opmerkelijk, gezien de gemengde recensies. Er is veel lof voor hoofdrolspeler Rami Malek; de acteur werd de afgelopen week ook genomineerd voor een Golden Globe en de prestigieuze Screen Actors Guild Award. Maar sommige critici vinden dat de film te weinig de duistere aspecten van Mercury belicht, zoals zijn drugsgebruik en zijn worsteling met zijn geaardheid. Unaniem wordt overigens de manier geprezen waarop zijn ongeëvenaarde muzikale talent in de film wordt weergegeven.