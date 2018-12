Aquaman levert bakken met geld op vanwege sexy Jason

Grote kans dat je 'm de afgelopen weken in ieder geval één keer hebt meegezongen: de hit Duurt te lang van Davina Michelle. Het catchy nummer staat nu voor de achtste week op de eerste plaats in de Top 40, waarmee het tot een officieel record bestempeld kan worden.

Nederlandse vrouw

Nog nooit eerder stond een Nederlandse vrouw zó lang in de Top 40 op 1. Yvonne Keeley was de laatste die het vóór Davina wist te presteren, maar dan hebben we het wel over het jaar 1978: het lied If I Had Words stond toen zeven weken bovenaan in de bekende hitlijst. Ook Anita Meyer wist de zeven weken aan te tikken, maar deed dat met twee hits: The Alternative Way (1976) en Why Tell Me, Why (1981).