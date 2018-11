Will Smith neemt oude bekende mee voor Bad Boys 3

Fan van Bad Boys met Will Smith? Dan hebben we goed nieuws voor je, want Will Smith keert speciaal voor de derde Bad Boy-film terug op het witte doek met een oude bekende: Martin Lawrence. Dat maakte Lawrence nu officieel bekend via Instagram, waar hij een foto plaatste met Smith met daaronder de tekst: "Het is officieel. Bad Boys for Life. #teammartymar #badboysforlife @willsmith #weback."

23 jaar na eerste film

De derde film is nu al een tijdje in de maak door de regisseurs Adil El Arbi en Bilall Fallah. Lawrence en Smith kruipen voor de film wederom in de rol van Marcus Burnett en Mike Lowrey, zo'n 23 jaar nadat de eerste film uit kwam.

In 2003 kwam de tweede Bad Boy-film uit en die viel enorm in de smaak bij fans. Er werd dan ook al tijden gesmeekt om een derde film, maar daar leek vooral Lawrence een hard hoofd in te hebben. In 2017 zei hij in een interview dat hij niet dacht dat er ooit een derde film zou komen.

"Ik denk niet dat we er een zullen krijgen. Niet zoals de dingen nu gaan", zei hij toen tegen Entertainment Weekly. Hij legde de 'schuld' toen echter bij Will Smith neer: "Will doet een nieuwe film en ik denk niet dat het zal gebeuren." Hij voegde er snel aan toe dat als de studio het zou willen, hij er in ieder geval aan mee zou willen werken.

'Heel dichtbij'

In 2016 bleek het voor Will Smith echter al vrij duidelijk dat er een derde film zou komen. Bij Jimmy Kimmel vertelde hij toen dat "een derde film heel, heel, heel dichtbij was". Ook zei hij over Lawrence dat hij van hem houdt. "Met hem was één van de beste keren dat ik films heb gemaakt, dus ik kijk er naar uit."

Hoewel er nog weinig bekend is over de film, maar volgens Digital Spy zal Marcus (Lawrence) in de derde film privé werken na een ruzie met Mike (Smith). Mike zal samenwerken met een nieuwe, jonge agent terwijl hij een midlife-crisis doormaakt. Uiteindelijk komen de twee weer samen om een wraakactie van een bekwame Albanese huursoldaat te voorkomen.

De nieuwe film zal Bad Boys for Life heten en staat gepland voor 2020.