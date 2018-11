Welke rol spelen huidskleur en geloof bij daten?

Onze columniste Iris van Lunenburg is vrijgezel en kijkt af en toe op haar datingapp The Inner Circle of er nog iets leuks rondloopt bij haar in de buurt. Nadat ze weer eens naar rechts had geswiped, vroeg haar match of ze alleen op blanke jongens valt. Het zette haar aan het denken. Het resultaat is de vierdelige tv-serie over gemengde relaties.

Van Lunenburg werd als baby geadopteerd vanuit Haïti en groeide in Emmen op bij een wit gezin. „In Emmen had ik altijd het idee dat ik het enige donkere meisje was”, zegt de 32-jarige presentatrice. Ligt daar de grondslag voor haar interesse in overwegend blanke Nederlanders? In ‘Iris onderzoekt’ gaat ze op zoek naar het antwoord op die vraag.

Black love

„Eerlijk gezegd had ik er nooit over nagedacht”, aldus van Lunenburg. „Maar op een gegeven moment ving ik bij mijn black hair-kapper een gesprek op van twee donkere dames op, die het er stellig over eens waren dat zwart bij zwart hoort. Black love! Toen vroeg ik me af waarom dat zo zou moeten zijn. Waarom is het erg als wit met zwart gaat? Liefde is toch gewoon liefde? Maar toen ik meer research deed naar dit onderwerp blijkt het niet zo simpel te liggen. Kijk alleen al naar het huwelijk van Meghan Markle en prins Harry. Je zou denken dat iedereen anno 2018 oud en wijs genoeg is om zo’n gemengde relatie normaal te vinden, maar zulke mensen krijgen heel veel shit over zich geen.”

Dat ondervond ze zelf ook. Als Van Lunenburg met een blanke jongen hand in hand over straat liep, kreeg ze wel eens vervelende opmerkingen naar haar hoofd geslingerd. „Dan werd ik uitgemaakt voor verrader, omdat ik niet met een donkere jongens was. Ik heb nog nooit een date of vriendje gehad die anders was dan blank. Ik dacht gewoon: dat is mijn type.”

Smoorverliefd

Ook de directe omgeving van iemand heeft grote invloed op de keuze van een partner. Van Lunenburg: „Ouders willen het gewoon niet hebben. Soms wordt het gewoon verboden een relatie te hebben met iemand die een andere huidskleur of religie heeft. Ik sprak de 19-jarige Tamara en zij mocht van haar ouders de deur niet meer uit en haar telefoon werd afgepakt, omdat ze met een jongen ging die niet dezelfde afkomst heeft. Ze waren bang dat hun Nederlands-Irakese gemeenschap hen erop aan zouden kijken. Ze was smoorverliefd en werd dus gedwongen om te kiezen voor die jongen of voor haar ouders. Ze koos voor haar familie. Het is toch ongelooflijk dat dat in deze tijd nog gebeurt?”

Daarom schrok ze tijdens de opnames voor haar programma ook van haar voorkeur voor witte mannen. Want ze vindt genoeg donkere mannen wel aantrekkelijk. „Inmiddels vind ik dat ik me er meer voor moeten openstellen. Ik kan het wel opvallend vinden dat donkere mensen alleen voor donkere dates willen of moeten gaan, maar dan moet ik zelf ook niet alleen met witte mannen daten. Als de zwarte acteur Idris Elba mij mee uit zou vragen, zou ik dat nu zéker doen. Voorheen zat ik misschien te veel in mijn bubble, waar gewoon niet heel veel donkere mensen in zitten. Ik zat bijvoorbeeld bij een studentenvereniging en woon in de Amsterdamse Pijp. Het was waarschijnlijk heel anders geweest als ik niet door mijn ouders uit Emmen was geadopteerd, maar in de Bijlmer terecht was gekomen en tussen de andere culturen was opgegroeid.”

Klein geschapen

Tijdens haar speurtocht naar antwoorden stuitte Van Lunenburg op een wereldwijd onderzoek naar welke afkomst het populairst is in datingapps. De blanke man stond onbedreigd bovenaan. „Daarna kwam de Aziatische vrouw, omdat zij onderdanig zou zijn en wilder in bed. Helemaal onderaan staan Aziatische mannen, mede omdat zij klein geschapen zouden zijn. Vooroordelen spelen vandaag de dag dus nog steeds een grote rol.”

Vorig jaar maakte ze voor 3LAB ook al een uitzending over dit onderwerp en toen waren de reacties behoorlijk heftig. Dat zal nu niet anders zijn. „Ik zal de scheldwoorden niet herhalen, maar ze waren pittig. Ik heb even gedacht: wil ik weer uitgekafferd worden door een paar types? Maar ik kreeg vorig jaar ook heel veel positieve reacties, vooral van gemengde stellen en mensen die net als ik geadopteerd zijn. Daarom besloot ik vier nieuwe afleveringen te maken.”

De afgelopen tijd heeft Van Lunenburg vanwege ‘Iris onderzoekt’ weinig tijd gehad om te daten. „Maar nu is het weer tijd voor actie, haha. Ik zal proberen meer uit mijn eigen bubble te stappen. Beloofd.”

De eerste aflevering van ‘Iris Onderzoekt’ wordt vanavond om 21:45 uur uitgezonden op NPO3.