Trump laat de humor op late night tv soms verstommen

Zondag Met Lubach is inmiddels al jaren een goed bekeken programma op de Nederlandse televisie, waarin politieke onderwerpen worden aangesneden en uitgelegd op een makkelijk begrijpbare en grappige manier. In Nederland is zijn formule redelijk uniek, maar in Amerika stikt het van dergelijke programma's. Toch hebben ze bijna allemaal hetzelfde focuspunt: het presidentschap van Donald Trump.

Onvermijdelijk

,,Het is bijna onvermijdelijk, want hij is gewoon betrokken bij elk verhaal", zo sprak Trevor Noah onlangs. Noah nam de presentatie van The Daily Show over aan het begin van 2015, toen de verkiezingscampagnes voor 2016 al langzaam in opkomst kwamen. Wat dat betreft, is hij eigenlijk meegegroeid met de politicus Trump.

Noah is Zuid-Afrikaans van geboorte en hoopte bij zijn aanstelling The Daily Show een internationaler karakter te geven. ,,Ik wilde meer bespreken wat er in de rest van de wereld gebeurde." Grappig genoeg lukt dat juist dankzij Trump, zo gaf hij onlangs toe. ,,Meer dan ik mij ooit had kunnen inbeelden. Wil je het hebben over Frankrijk en Macron. Trump heeft er wat over gezegd. Iets met de Saoedi-Arabië. Trump heeft er wat over gezegd. Is er iets aan de hand in Japan, China of Korea. Trump heeft er wat over gezegd. Zelfs Noorwegen, Afrika of Haïti. Hij is er altijd op een of andere manier bij betrokken - of in ieder geval, daar zorgt hij voor. En dat maakt dat je zo'n onderwerp makkelijk kan vertalen naar wat die verhalen betekenen voor de Amerikaanse mensen en vice versa."

Noah is zogezegd lang niet de enige komieken die op dergelijke wijze verslag doet van de gang van zaken in het land en de wereld. Stephen Colbert (The Late Show), John Oliver (Last Week Tonight), Seth Meyers (Late Night with Seth Meyers) en Jimmy Kimmel zijn een paar prominenten die Trump veelal onder een vergrootglas hebben liggen.

Schietpartij Las Vegas

Alleen de kentering is dat het niet altijd meer met humor gaat. De komieken laten de grappen zo nu en dan achterwege om hun ernst duidelijk te maken. Beroemd is de opening van de show van Jimmy Kimmel vorig jaar na de massaschietpartij in Las Vegas, Hij gaf een betoog van tien minuten, zonder een grap, met tranen in zijn ogen en een brok in zijn keel.

,,Ik wil dat dit een komedieshow is. Ik wil dit soort onderwerpen niet bespreken, ik wil dat we elke avond met zijn alle lachen. Maar dat lijkt alleen maar moeilijker te worden", zo sprak hij. ,,Het voelt alsof iemand een raam naar de hel heeft open gezet."

Waar Kimmel kort sprak na de meest dodelijke schietpartij uit de moderne Amerikaanse geschiedenis, liet zijn collega Oliver zijn boosheid deze zondag tamelijk onverwachts gaan. Oliver en zijn redactie gaan doorgaans iets dieper dan de gemiddelde late night show. Dit keer gaat er een stukje over immigratie en het scheiden van kinderen van hun ouders aan de grens eerder dit jaar.

Jenri

Het lijkt lange tijd een normaal item. Hij kaart serieuze dingen aan met veel voorbeelden en af en toe rare grappen en vergelijkingen, maar dat verandert na ruim een kwartier (15.22) als een stukje over de zesjarige Jenri getoond wordt.

Te zien is hoe het jochie - na een maand gescheiden te zijn geweest van zijn moeder - bang is dat zijn moeder niet meer van hem houdt en zelfs zegt dat zij zijn moeder niet meer is. ,,Ja, dat hebben wij gedaan. Niet omdat het moest, maar omdat we daarvoor kozen", stelt Oliver vast. Er volgt nog een vergelijking met grap, maar daarna is hij bozer dan hij ooit geweest is in 4,5 jaar tijd, omdat dezelfde maatregelen dreigen voor de naderende karavaan vluchtelingen.

Overigens bespreekt Oliver doorgaans nog niet eens het meest Trump, die eer is weggelegd voor Meyers. Zijn rubriek A Closer Look gaat zonder uitzondering eigenlijk altijd over de president of een van zijn prominente stafleden.

Welke Democraat kan je aanpakken?

Maar het is op dit moment ook heel lastig om Democraten aan te pakken in de show. ,,Welke Democraat ga je bespreken als ze op dit moment totaal geen macht hebben?", vraagt Noah. ,,Trump is waar het om draait. Het verhaal van het land wordt nu gemaakt de de Republikeinen."

Toch hebben cabaretiers uit conservatieve hoek ook geprobeerd om dergelijke late night programma's te maken, maar zonder succes. ,,Ik denk dat je je eigen kant ook belachelijk moet kunnen maken. Tijdens de verkiezingscampagne twee jaar terug zei Hillary een keer: 'We sluiten de koolmijnen.' En die dag hebben we er een hele show aan gewijd. We hadden zoiets van: dit is belachelijk. Wat zeg je nu? We zien die fouten."

,,En wat ik van de conservatieve shows heb gezien of in sommige gevallen hun pilots: ze zijn er niet goed in om om zichzelf te lachen", vervolgt Noah. ,,Ze hebben moeite om te zeggen: 'Oké, meneer de president, dat was niet handig. Dat had je niet moeten doen.' Ik ben niet bang om dat aan te kaarten. Alleen op dit moment gebeurt er bijna niks bij de Democraten."