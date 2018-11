Monica Geuze vindt moederschap zwaarder dan gedacht

Monica Geuze vindt het moederschap zwaarder dan gedacht. Dat geeft de 23-jarige vlogger toe in een kort interview met RTL Boulevard.

De dochter van Geuze en haar vriend Lars Veldwijk werd in juli geboren. ,,Het is iets waar je je totaal niet op kunt voorbereiden", vertelt ze de journalist van RTL Boulevard. ,,Het is niet dat het me tegenvalt, maar er komt wel een stuk meer bij kijken. Ik heb echt zo ontzettend veel respect voor andere moeders, laat staan alleenstaande moeders. Het is echt meer dan een fulltime job."

ziekenhuis

Het kindje van Geuze en Lars Veldwijk lag kortgeleden in het ziekenhuis vanwege vochttekort. In haar laatste vlog vertelt Geuze dat haar dochtertje haar sonde heeft uitgeniesd, waardoor de thuiszorg moet komen om hem weer in te brengen.

Ook dat soort dingen lijkt Geuze nog erg moeilijk te vinden. ,,Ik moet zeggen dat ik dat het verschrikkelijkste idee ooit vind. In het ziekenhuis als dat gebeurde bleef Lars erbij of Lars zijn stiefmoeder, omdat ik het niet aan kan zien. Uiteindelijk is het niet iets wat mega pijn doet zeggen ze, maar er wordt een slangetje via haar neus naar haar maag gebracht en zij - logisch - gaat gillen als een speenvarken. Dus ik zie er echt tegenop."

Geuze gaf in het interview met RTL Boulevard ook aan dat het best goed gaat met haar dochtertje. ,,Ze begint nu van een fragiel baby'tje naar een lekkere grote baby te gaan. Ze wordt wat dikker, ze krijgt wat vetjes. Dat is ook wel een soort van geruststelling dat ze gewoon lekker aan het groeien is."