Lange Frans haalt opnieuw hard uit naar Monica Geuze

Lange Frans haalt in zijn nieuwe track Vergeven, die gaat over zijn ruzie met Lil Kleine, hard uit naar Monica Geuze. Ook het 'waarom' over de ruzie tussen Lil Kleine en Lange Frans wordt duidelijk in het lied.

Lil Kleine en Lange Frans liggen al een behoorlijke tijd met elkaar in de clinch. De ruzie zou gaan over geld wat Lange Frans nog van Lil Kleine zou krijgen. De ruzie ging heen en weer over Twitter en werd nooit uitgesproken.

'Ik sta achter ieder woord'

Ook bleek hij een behoorlijke hekel te hebben aan Lil Kleine's ex-vriendin, Monica Geuze. Tijdens de Twitter-ruzie noemde Lange Frans Geuze een 'ondankbare hoer'. Later, in januari 2017, liep hij de vlogster tegen het lijf in het vliegtuig richting Curacao. "Alles wat ik ooit over jou heb gezegd, sta ik nog steeds achter", schreeuwde de rapper toen naar Geuze. "Loop mijn kinderen voorbij als je ze ooit tegenkomt."

In Vergeven blijkt dat Lange Frans nog altijd dezelfde mening heeft over Geuze. "Ik noemde een Monica een k***** h***, sta achter ieder woord. Het stond zelfs in de krant heb je het niet gehoord? Zij had geen vertrouwen in het hart van mijn zoon, wiens weg was geplaveid met platina microfoons", rapt hij.

Zeg sorry!

In het nummer rapt Lange Frans verder over de tijd dat hij Lil Kleine leerde kennen en dat hij hem onder zijn hoede had genomen. Uit wat hij vervolgens vertelt blijkt dat hij zich inderdaad tekort gedaan voelde door de kleine rapper. "Grote moeite bleek het om die lange mee te rekenen. Geniet er lekker van, ik ben zelf nu clean, maar door de rookgordijnen heb je alles toch gezien. En als we elkaar zien, grote vriend don't worry! Het zijn maar vijf letters: zeg gewoon sorry."