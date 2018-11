Jessie Maya: 'Nare opmerkingen zit ik niet meer mee'

Jessie Maya begon op haar 18e met YouTube-video’s over make-up en haar transitie van Jeroen naar Jessie. Inmiddels is ze 21 jaar, is haar transitie voltooid, staat de teller op YouTube op meer dan 250 duizend abonnees en heeft ze haar eerste filmrolletje te pakken in First Kiss. “Ik leef heel positief. Zodra ik merk dat je een negatieve invloed op mij hebt is het klaar.”

Jessie is druk bezig met verhuizen als we haar spreken. Wie haar volgt op YouTube weet dat ze niet vies is van een stevige laag make-up. Ze is opvallend met haar gitzwarte haar en vele tatoeages en daarmee een unieke, prachtige verschijning. “Ik houd niet van basic”, vertelt ze enthousiast. “Ook niet van doorsnee personen. Daarom keek ik altijd al naar YouTubers als Jaclyn Hill, Patrick Star, Jeffree Star en NikkieTutorials, ook allemaal verre van standaard qua stijl en make-up.”

Zelf kon ze weinig tot geen informatie vinden over het transgenderproces waar zij in zat. En dat terwijl YouTube eigenlijk het enige was wat haar interesseerde. “Toen besloot ik dat ik dat zelf wilde doen. Ik ging achter een camera zitten en begon. Ik was wel anders toen, want ik probeerde toen heel erg te bedenken hoe ik het leukste over zou komen. Ik dikte alles een beetje aan. Niet heel heftig, maar in de beginfase van YouTube was ik nog niet helemaal mezelf. Dat kwam later pas.”

Stoppen met school

Ze deed zelf een opleiding Allround Special Effect Make-up Artist en hield zich op YouTube in het begin naast het transgenderproces voornamelijk bezig met video’s over make-up. “Toen ik net op YouTube zat vond ik het al heel bijzonder toen ik honderd volgers had, maar het werden er steeds meer. Ik kwam op een punt dat ik het echt heel erg druk kreeg en er geld mee kon verdienen. Toen moest ik kiezen: of school laten vallen of YouTube laten vallen. Ik koos voor het eerste.”

Dat ze van YouTube echt werk heeft kunnen maken is pas sinds anderhalf jaar. Misschien een logische stap om over te gaan op Engels, maar Jessie peinst er niet over. “Ik denk dat ik een flink aantal volgers heb kunnen creëren omdat ik uniek ben in Nederland. Als ik in het Engels over zou gaan is het unieke eraf. En ik ben nu zo groot in Nederland dat ik mijn volgers daar ook niet meer in de steek zou willen laten.”

Nare reacties

Maar met het aantal groeiende volgers zou je denken dat ook het aantal nare reacties groeit. “Dat valt gelukkig heel erg mee”, vertelt Jessie. “Ik heb eigenlijk nooit extreme haat gehad. Meestal waren mensen juist heel erg positief. Dat heeft me nog wel verbaasd, maar eigenlijk maken reacties me niet meer zoveel uit. Ik ben vanaf groep 6 al heel erg gepest en gekleineerd. Elke nare opmerking die naar me toegegooid wordt heb ik al drie keer eerder gehoord. Daar zit ik echt niet meer mee.”

Televisie en film

Inmiddels wordt Jessie steeds vaker herkend op straat en groeit ook haar Instagram-account heel snel. Dat zorgt er voor dat andere media de YouTube-ster signaleren. Zo heeft ze een rol te pakken in de film First Kiss die vanaf deze week in de bioscoop draait. “En ik zit in maart in een televisieprogramma, maar daar mag ik verder nog niks over zeggen”, verklapt ze glunderend.

“Ik zou heel graag nog wat meer willen doen voor televisie en tijdschriften. Wie is de Mol is echt een droom van mij, net als op de voorkant van de LINDA staan. Maar dat blijft denk ik nog even een droom hoor. Ik denk dat, ondanks het aantal volgers, ook heel veel mensen mij helemaal niet kennen. Niet iedereen die de LINDA leest kijkt YouTube natuurlijk. Maar ik denk wel dat ik een bijzonder verhaal te vertellen heb.”

Niet deleten

Of ze het moeilijk vindt om de camera dan uit handen te geven? “Het is best heftig om los te laten dat je niet zelf filmt of fotografeert ja”, zegt ze lachend. “Soms zie ik shots vanuit een hoek waardoor ik echt denk: ‘Omg ik lijk op Shrek! Had je dit niet even anders kunnen editen?’ Maar het hoort er bij. Als ik oude videos van mij terugzie kan ik mij ook heel ongemakkelijk voelen. Dan weet ik nog hoe ik mij op dat moment voelde: ik durfde niet eens in de spiegel te kijken omdat ik iets zag wat ik niet wilde zien. Als ik dat zie zou ik ook nooit meer terug willen naar die tijd. Maar dat was ik óók. Daarom zou ik oude filmpjes ook nooit deleten. Dat zou echt zonde zijn.”

Mindere dagen

Natuurlijk kleven er ook voor Jessie nadelen aan het beroemder worden. “Ook ik heb wel eens mindere dagen. Zodra ik een stap buiten de deur zet heb ik geen privacy meer. Ieder moment komen er wel mensen – kinderen én volwassenen – naar me toe voor een foto. Soms denk je dan: ‘laat me met rust’ en dan moet het óók. Maar aan de andere kant is ook dat helemaal geweldig. En het is (gelukkig) nog lang niet zo extreem als bij een Famke Louise of Monica Geuze.”

Het feit dat mensen naar haar liefdesleven vragen vindt Jessie logisch. “Ik heb er bij mijn vorige relatie zelf voor gekozen dat heel publiekelijk op YouTube te plaatsen toen het aan was, dus wilden mensen ook weten waarom het uit was. Als ik weer iemand ontmoet zal ik wel iets terughoudender worden in hem introduceren op beeld. Even lekker genieten zonder camera en als hij én ik mij er goed bij voelen zou ik hem wellicht introduceren.”

Het is een keerzijde van de roem, waar Jessie alsnog iets positiefs uit probeert te halen. “Met bekend worden leer je wel je echte vrienden kennen. Soms merkte ik dat mensen echt gebruik van mij wilden maken of jaloers waren. Ik kan daar niet mee omgaan. Ik ben een heel positief persoon. Zodra iemand een negatieve invloed op mij heeft is het klaar. Better fix your shit. Dat gebeurt dan ook niet snel weer en met het YouTuben heb ik er ook weer heel veel nieuwe vrienden bij gekregen, zoals Mascha van Beautygloss en Jeroen van Holland waar ik nu – vriendschappelijk – mee samenwoon. Dat is toch top?!”

Dolblij

Jessie is dolblij met hoe haar leven nu verloopt. Haar transitieproces is afgelopen, al geeft ze wel aan dat er op het gebied van schoonheid ‘nog een paar kleine dingetjes op de agenda staan’. “Maar ik ben verder heel tevreden met hoe ik eruit zie en hoe de transitie is uitgepakt.”

“Ik ben sowieso blij met hoe het nu allemaal gaat. Het allerleukste van mijn leven de laatste jaren? Dat ik een eigen community heb weten op te bouwen waar iedereen geaccepteerd wordt en het niet gek genoeg kan. Dat was iets wat ik nooit had durven dromen. Blijkbaar hoeft het toch allemaal niet zo braaf en basic in Nederland!”