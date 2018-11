Insight TV: verhalen vanuit de subcultuur

Nederland heeft sinds september 4K Ultra HD op de buis en laptop: Insight TV. Wat is dat precies?

,,Een zender en streamingsplatform dat zich richt op lifestyle en action sports, waarbij we de mensen uit de community hun verhaal vertellen.” Zo omschrijft Arun Maljaars, director content bij Insight TV, zijn platform in één zin.

Door het woord streamingsplatform denk je waarschijnlijk direct aan een nieuwe concurrent voor diensten als Netflix en Videoland, maar Insight TV mikt duidelijk op een heel andere doelgroep. ,,We zijn veel meer nichegericht”, vertelt Maljaars. Dat wordt ook wel duidelijk als je de programmering van de zender bekijkt. Het zijn bijvoorbeeld programma’s waarin mensen die een extreme sport beoefenen worden gevolgd en acteerwerk zit er niet tussen. ,,Belangrijk voor ons is dat we verhalen vertellen dankzij de community. We willen iemand niet in een community plaatsen, maar het verhaal vanuit de subcultuur zelf horen.”

Op reis met een geit

Ook zijn er wat meer spelachtige programma’s te zien, zoals Thru. ,,Je hebt twee teams. De een moet van A naar B en de andere van B naar A”, zo legt Maljaars uit. ,,Dat moet in een rechte lijn en alles wat daartussen zit - meren, huizen - daar moet je op een of andere manier doorheen. Through. Dus ze moeten bij de mensen aanbellen of over dingen klimmen. Ze moeten verzinnen hoe ze zo snel mogelijk aan de andere kant komen.”

De persoonlijke favoriet van Maljaars is echter Travel With A Goat. ,,Een van de grote onderwerpen vandaag de dag is natuurlijk het eten van vlees. In dit programma richten we geen vinger op iemand, maar we laten het gewoon zien. Twee foodies moeten in Kenia van A naar B reizen met een geit, die moet bij de slager afgeleverd worden. Maar ze mogen er ook voor kiezen om hem terug te geven. Het punt is dat ze vier, vijf dagen met hem onderweg zijn. Ze geven hem eten, drinken, gaan hem verzorgen. De geit wordt een persoon, daardoor wordt de beslissing om hem dood te laten maken veel moeilijker. We hebben vijf afleveringen gemaakt, de een is wat leuker geworden dan de ander, maar iedere keer leverde het een discussie op.”

Nederland zat vol

Het kanaal bestaat al een paar jaar, maar is pas sinds afgelopen september in Nederland te verkrijgen. Dit terwijl Insight TV in Amsterdam werd opgericht. De reden dat het zolang op zich heeft laten wachten is dat het tv-pakket vol zat. ,,Nederland heeft een relatief kleine markt en die zat al vol. TV-aanbieders gaan ook juist van kabel naar digitaal. Bij bijvoorbeeld KPN begrepen ze wel wat we aan het doen zijn, maar er was gewoon geen ruimte erin te stappen met nieuwe initiatieven.”

,,De betaalcultuur hier is ook nog niet zoals in het Verenigd Koninkrijk of in Amerika, maar er is zeker wat veranderd in de voorbije vijftien jaar. Eerst wilde er in Nederland niemand apart betalen voor voetbal en nu is FOX Sports enorm gegroeid en heb je zelfs Ziggo Sport erbij. Het wordt iets normaler, dat komt ook door de introductie van Netflix.” Overigens hoef je voor de HD-zender van Insight TV niet extra te betalen. Sterker, die heb je waarschijnlijk nu gewoon al in je pakket zitten. Alleen krijgen abonnees de 4K Ultra HD-uitvoering. En de programmering is nieuwer. Alle programma’s, zoals bijvoorbeeld de nieuwe seizoenen van Travel With A Goat en Thru verschijnen pas zes maanden later op de HD-zender.

4K Ultra HD

Dat 4K Ultra HD klinkt trouwens als iets dat niet elke televisie kan handelen, maar volgens Maljaars valt dat enorm mee. ,,Iedere nieuwe televisie ondersteunt 4K. Het is nu lastiger om in de Mediamarkt een HD-televisie te vinden dan een 4K. Alleen de programmering is er nog niet. Net als toen we naar HD gingen, kost het heel erg veel geld om al die shows te produceren. Wij willen daar nu mee beginnen, zodat wanneer iedereen overgaat, wij dat alvast hebben.”

Actie

