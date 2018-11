Geweldig! Er komt een Austin Powers 4

Het blijft maar opvolgers van gouwe oude films regenen. Natuurlijk kennen we allemaal nog Austin Powers en dan met name degene waar Beyonce een prominente rol in speelde.

Dat was de laatste Austin Powers (in Goldmember) en die film stamt alweer uit 2002. Zestien jaar later is bekend geworden dat er een vierde Austin Powers uit gaat komen. En hoofdrolspelers Mike Meyers heeft bevestigd dat hij mee gaat doen.

Legendarisch karakter

Meyers heeft tijdens de première van zijn nieuwe project Bohemian Rhapsody (waarin hij Ray Foster speelt) aangegeven dat 'een legendarisch karakter van hem binnenkort een comeback gaat maken'. En volgens Unilad is dat 99,9 procent het karakter in Austin Powers.

Eerder heeft hij al aangegeven dat hij nog één legendarische Austin Powers film wilde maken, ter ere van zijn overleden vader. Aan Digital Spy zou hij gezegd hebben dat de vierde film er goed uit ziet. "Het schrijven duurt lang, maar daar doen ze altijd lang over." Ook heeft hij aangegeven dat Dr. Evil ergens binnenkort te zien gaat zijn.

Wat het Meyers op gaat leveren weten we natuurlijk niet, maar de film bleek in het verleden een grote hit. In totaal bracht de trilogie 876,3 miljoen dollar op. Dus wij snappen wel dat Meyers er nog eentje doet... Om het af te leren!