Door de jaren heeft Guus Meeuwis meer dan vijftig stadionconcerten gegeven, maar nog nooit een show voor alleen kinderen en hun ouders. Daar komt in 2019 verandering in. „Tijdens een inspirerend bezoek aan de Efteling is dit idee geboren”, legt hij uit.

Uniek evenement

Toen de uitnodiging binnenkwam voor een persconferentie van Guus Meeuwis in het PSV Stadion was meteen duidelijk dat het om Groots Met Een Zachte G zou gaan. Maar wat precies? Volgens zijn management zou het gaan om een ’in Nederland uniek evenement’. Bij binnenkomst in eetcafé De Verlenging in het PSV Stadion staat het in grote kleurrijke letters uitgelegd wat de plannen van de Brabantse zanger zijn: Groots Junior, het eerste stadionconcert voor kinderen, dat op woensdagmiddag 12 juni plaatsvindt om 16.00u. De ideeën zijn talkrijk voor Groots Junior, maar het wordt wel een echt concert, benadrukt Meeuwis. „We spelen net zolang tot de kinderen moe zijn”, grapt hij.

„We beseffen ons heel goed dat een concert voor kinderen heel anders is dan voor volwassen. Daarom hebben we besloten om raad te vragen aan de mensen die er het meeste verstand van hebben; de kinderen zelf.” Meeuwis neemt plaats achter een lange tafel, samen met zijn nieuwe ’managementteam’, bestaande uit zes kinderen in de leeftijd van zes tot twaalf jaar: gezelligheidsmanager Benjamin, gastenmanager Rosanne, stylingmanager Joja, geluidmanager Flip, genietmanager Sjoerd en Meeuwis zijn zoon Jules, de artiestenmanager. Het zeskoppige managementteam heeft nagedacht over gastartiesten, aankleding en de liedjes. Trots laten de kinderen hun moodboards zien aan de toegestroomde pers.

Zingen en dansen

Er kwamen altijd al veel ouders met kinderen naar de Groots Met Een Zachte G-shows, dus Guus Meeuwis weet dat ook de jongste bezoekers zijn liedjes graag horen. „Het leuke is dat kinderen mijn hits aardig kennen en ik heb thuis een panel van acht tot achttien die weten of het nog wel relevant is wat hun vader doet. Dat is de leukste uitdaging; proberen om mijn repertoire naar kinderen te vertalen. Zowel de setlist en de gasten. De kinderen willen vooral zingen en dansen. Dit managementteam heeft allemaal toffe ideeën. Het is onwijs inspirerend en ik lach me echt een breuk. Ook het logo; met volwassen mensen hebben we er drie, vier dagen dagen over gedaan om de juiste versie te kiezen. Toen hebben we de kinderen er naar laten kijken en ze zeiden meteen: die!”

Confettikanonnen

„We hebben nu twee brainstormsessies gehad en daar kwamen hele verrassende ideeën uit waar ik zelf nooit bij stilgestaan heb. Dat is voor mij de bevestiging dat we op het goede pad zitten met deze samenwerking met deze jonge mensen. Dit is het leukste wat we verzonnen hebben rondom Groots.” Zo komt er een jonge artiest (die nog niet onthuld mag worden) een remix maken van ’Per Spoor (Kedeng Kedeng)’, er komen confettikanonnen en het geluid is minder hard dan tijdens de normale Groots-concerten. „Want de oren van kinderen zijn gevoeliger dan die van grote mensen”, weet Flip.

Biergooien

Het grootste verschil met de reguliere Groots Met Een Zachte G-shows is dat er tijdens Groots Junior geen bier geschonken wordt. Benjamin vraagt aan de zanger of er wel bier is voor de ouders die meekomen. „Nee”, zegt Meeuwis resoluut. „We willen dat de ouders iedereen veilig naar huis brengt, dus ook geen bier voor de ouders.” Biergooien is er dan ook niet bij. „Je zal het misschien niet zeggen, maar ik heb het niet zo op biergooien. Overigens is dat de laatste jaren sowieso flink aan het minderen, omdat we bewust mensen erop aanspreken en ze ook voor concert erop attenderen. Ik vind zelf dat bier is om te drinken.” Zijn zoon Jules kwam met een uitstekende oplossing. „Tijdens ’’t Dondert En ’t Bliksemt’ gooien we grote waterballonnen het publiek in en als die geplet worden, worden de kinderen nat.” Prima idee. „En het plakt niet”, aldus zijn vader.

Niet de eerste artiest

Guus Meeuwis is niet de eerste artiest die alleen voor kids optreedt. Zo gaven Afrojack en Martin Garrix eerder shows voor kinderen tijdens Amsterdam Dance Event. Volgens Meeuwis was dat geen inspiratiebron voor zijn eigen stadionshow voor kids. „Het was een wens die we hadden en aan het overwegen waren. Hoe gaan we dit aanpakken? Gaan we het hele stadion gebruiken of slechts een gedeelte? We hebben met onze Brabantse vrienden van de Efteling gesproken, want die weten als geen ander de wensen en gedachten van kinderen te vertalen. Volgens mij is dit het allerleukste idee van 2018.”

De kaartverkoop voor Groots Junior start woensdag 28 november om 9.00 uur. De kaarten voor de reguliere Groots-concerten zijn al in de verkoop gegaan.