Famke Louise leefde op babyvoeding om dun te worden

Veel mensen wachten met spanning op de documentairereeks van Famke Louise, die zondag op Videoland in première gaat. Om de docu te promoten zit Famke in meerdere televisie- en YouTube-programma's, zo ook het bekende Supergaande. En daar geeft ze al een klein beetje antwoord op vragen die heel veel fans voor haar hebben.

Niet zwanger

Als er al mensen twijfelen of Famke Louise wellicht de moeder wordt van het kindje van Ronnie Flex, dan neemt ze die twijfel in deze talkshow waarschijnlijk voorgoed weg. Famke vertelt aan Qucee en Nesim Nijah dat er zeker ook positieve dingen in de documentaire te zien gaan zijn. „Je ziet gewoon heel erg een groei van de afgelopen maanden en aan het einde van de documentaire komt er iets heftigs."

Als Nesim daarop vraagt of ze zwanger is, reageert ze direct met „ Nee!" en schiet ze in de lach op een manier waardoor het duidelijk lijkt alsof ze het idee echt belachelijk vindt. „Nee het is best wel heftig, maar ik kan niet te veel vertellen. Een soort van break-up."

Veel gehuild

Ze vertelt aan de mannen dat ze heel veel gehuild heeft tijdens de documentaire. „En ik weet zeker dat iedereen gaat huilen. Ik realiseerde het me niet op het moment zelf, maar als je het dan kijkt voel je het wel even. Mijn ouders hebben het nog niet gezien. Dat vind ik spannend, vooral omdat je beelden van oude video's op YouTube ziet en ik schaam mij daar heel erg voor."

Famke deed in het verleden mee aan Models in Paris en vertelt ook daar iets meer over tegen de heren. Ze is nu volop aan het trainen, onder andere om dikkere billen te krijgen.

„Ik was volop bezig met modellenwerk. Dan eet je bijna niets. Ik was superdun en had geen kont, niks. Ik voelde me niet heel comfortabel toen ik superdun was. Ik ben veel aangekomen, 15 kilo. Maar toen ik zo licht was, was ik nóg te zwaar daar. Ik kan nu niet meer hetzelfde modellenwerk doen omdat ik zwaarder ben, maar ik zou het ook niet meer willen."

Ze vervolgt: „Je bent continu bezig met het letten op je voeding. Je kunt niks eten, niet naar de McDonald's... Ik had serieus een periode dat ik leefde op potjes babyvoeding om dunner te worden. Toen wilde ik supergraag model worden en daar heb ik wel alles voor gedaan. Maar ik ben nog jong. Ik mag gewoon naar de McDonald's gaan wanneer ik wil vind ik."

Ronnie Flex

De mannen laten ook de foto van Famke Louise en Ronnie Flex samen zien, die Famke op haar Instagram plaatste en waarop het lijkt alsof de twee toch echt bevestigen dat ze een relatie hebben.

„Ja, mooie foto", zegt Famke lachend. Als Nesim vraagt of ze het moeilijk vindt om gewoon te zeggen of ze een relatie hebben, antwoordt Famke: „Tsja, waarom zou je dat perse op die manier zeggen." Nesim: „Je wil er geen stempel op zetten?" Famke: „Nee." Even later verklapt ze wel dat Ronnie niet écht in de docu te zien gaat zijn.

Met rust

Famke vertelt in het interview ook dat ze denkt dat de documentaire er voor gaat zorgen dat mensen haar eindelijk een beetje met rust gaan laten als het gaat om negatief commentaar. „Ik heb misschien wel dingen gezegd waar niet iedereen achter staat, maar uiteindelijk moet je het toch een keer naar buiten brengen. Het is om een deel van mijn leven af te sluiten en weer door te gaan. En ik weet zeker dat aan het einde van de documentaire, Nederland in shock is."

Het hele interview met Supergaande is hieronder te bekijken.