De familie Blijd zet The Voice of Holland op stelten

Ruim 1,9 miljoen mensen keken vrijdagavond naar de aftrap van The Voice of Holland en we durven te wedden dat het grootste gedeelte van de mensen héél vrolijk werd van de familie Blijd.

De 27-jarige Talita kwam auditie doen. De vrouw, die een bijzonder verhaal heeft omdat zij al een zoontje van 11 heeft, maakte indruk op de jury met haar versie van Rise van Katy Perry. Ali B en Waylon draaiden hun stoelen.

Alles uit de kast

Ali toverde in eerste instantie alles uit de kast om Talita naar zijn team te halen. Hij haalde eerst het zoontje van Talita op het podium en daarna haar hele familie, waarna Talita vertelt dat ze samen met hen zingt. Haar moeder krijgt ook een microfoon in haar handen gedrukt, er wordt even druk overlegd met de band van het programma en dan beginnen ze I Just Want to Praise You samen te zingen. En het resultaat liegt er niet om, want ook de moeder van Talita blijkt over een behoorlijke stem te beschikken. De volledige beelden daarvan kun je hier bekijken.

Keuze

Hoewel Talita eerst voor de keuze van haar zoontje wil gaan (Ali B), steekt Ali daar een stokje voor. ,,Ik meen het uit de grond van mijn hart. Neem die keus nog een keertje terug. Het is je zoontje, maar als mama en jij echt het gevoel hebben dat Waylon meer kan betekenen, dan wil ik dat je voor jezelf kiest. Mijn moeder was zeventien, toen had ze twee kinderen. Ik geloof dat als een vrouw zoveel opoffert, dan moet ze op een gegeven moment haar eigen keuzes maken, haar hart volgen. Het is jouw tijd."

Talita volgt daarna haar hart en kiest toch voor Waylon als coach. We zijn reuzebenieuwd of de moeder van Talita in de volgende afleveringen wellicht ook te zien gaat zijn.