Art Rooijakkers gevraagd voor presentatie Robinson

Nadat bekend werd dat Dennis Weening volgend seizoen niet naast Nicolette Kluiver zal staan voor de presentatie van het survivalprogramma Expeditie Robinson, wordt er volop gespeculeerd over zijn opvolger. Art Rooijakkers heeft inmiddels bevestigd dat hem is gevraagd de klus over te nemen.

Wie is de Mol

De presentator heeft echter nog geen ja gezegd, benadrukte hij in gesprek met Gerard Ekdom tijdens de ochtendshow op Radio 10. „Ik ben door RTL gevraagd toen ik overstapte om verschillende programma's te presenteren en te maken. Toen hebben ze ook gevraagd of ik Robinson zou willen doen", aldus Art.

„Ik heb vanaf begin af aan gezegd: ik heb zeven jaar Wie is de Mol?, het kroonjuweel van de Nederlandse televisie, gepresenteerd. Dus om dan direct een soortgelijk realityprogramma op een andere zender te presenteren, hoeft niet voor mij.”

„Als dat zo was, was ik wel bij de NPO gebleven en had ik nog jaren door kunnen gaan met Wie is de Mol?", ging Art verder. RTL vroeg hem vervolgens om er toch over na te denken. „Nu gaat Dennis weg en vraagt iedereen aan mij of ik het ga doen, maar om heel eerlijk te zijn, heb ik echt geen idee. Dit gedoe werkt niet echt motiverend, kan ik je zeggen." Art zegt dan ook te balen dat het nu lijkt alsof hij de baan van Dennis heeft opgeëist. „Dat is echt zeker niet waar, integendeel zou ik willen zeggen."

Niet vrijwillig

Dennis Weening stelde donderdag dat Art zijn vervanger is bij Expeditie Robinson. „Wat ik heb begrepen is dat hij het gaat doen, ja. Ik weet niet hoe de verdere communicatie hierover verloopt, maar dat is wat ik heb gehoord in elk geval", aldus de presentator.

Weening maakte eerder deze week bekend dat hij niet vrijwillig stopt met het programma. RTL liet het eerder lijken alsof Dennis het te druk had met het opzetten van een eigen bedrijf en dat hij daardoor geen tijd meer zou hebben, maar dat klopt dus niet.