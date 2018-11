Arjen Lubach te gast in talkshow Seth Meyers

Niemand minder dan Arjen Lubach is woensdagavond te gast in de talkshow van de Amerikaanse komiek Seth Meyers. Dit laat de website van Late Night Tonight weten op de website.

De talkshow wordt elke werkdag live uitgezonden vanuit New York. Waarom Lubach is uitgenodigd om naast Meyers op de bank plaats te nemen is niet bekendgemaakt. Lubach zelf is niet bereikbaar voor commentaar.

Niet de eerste Nederlander

Dat Meyers fan is van Lubach bleek enkele jaren geleden tijdens een interview met NRC in 2017. De Amerikaan sprak toen lovende woorden over het filmpje over de net verkozen Donald Trump: „Die van dat filmpje America first, the Netherlands second toch? Dat was een fantastisch item. Volgens mij gaan Nederlandse komieken veel beter om met Geert Wilders dan Amerikaanse komieken met Donald Trump.”

Volgens nu.nl is Lubach niet de eerste Nederlandse gast die aan mag schuiven bij Meyers. Carice van Houten en Michiel huisman gingen hem voor. Meyers zelf is ook geen vreemde van ons land. Meyers werkte en woonde jarenlang in Nederland vanwege zijn werk bij comedygezelschap Boom Chicago.

Afgelopen zondag was voorlopig de laatste uitzending van Zondag met Lubach, omdat hij met zijn theatershow Arjen Lubach Live! Het land door gaat toeren. Zondag met Lubach keert na de zomer terug.