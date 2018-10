Smullen van WAD in de bios dankzij GoPro en drone

Vleugels wijd en poten agressief vooruit. Een slechtvalk komt met een noodvaart op de camera af gevlogen. Vooral op een immens bioscoopscherm heeft het iets angstaanjagends. Van zo dichtbij zie je vlijmscherpe nagels van de jachtvogel nooit.

Ruud Jelle van der Leij noemt het een van de mooiste shots die hij heeft gedraaid voor de film ‘WAD, op de grens van het water’. De cameraman werkte met zijn team maar liefst vijf jaar aan de film die momenteel in de bioscoop draait. Het is een document geworden dat door de ogen van een grijze zeehond laat zien hoe fenomenaal mooi de Waddeneilanden zijn.

Bizar

Daar kwamen niet alleen peperdure camera’s aan te pas. Integendeel. Het fragment van de slechtvalk is vastgelegd met een GoPro. De nieuwste versie van de actiecamera, die in de palm van je hand past, kost nog geen 500 euro. „Ik vind het nog steeds bizar wat zo’n ding kan”, zegt Van der Leij. „We hadden de camera op een paal geplakt en de valk kwam er recht op af. Vanwege het kleine formaat is het een soort verborgen camera, waar de dieren geen last van hebben en je ook nog eens onder water kunt gebruiken. En dan ook nog eens in 4K kunnen filmen, de allerhoogste beeldkwaliteit, zodat het geschikt is voor het grote doek.”

Vijf jaar geleden was hij een iets minder grote fan van de GoPro. Het ding leverde veel frustraties op, omdat er niet al te lang achter elkaar mee gefilmd kon worden. Na anderhalf uur was het wel zo’n beetje gedaan. Van der Leij: „De accu ging simpelweg leeg en de powerbanks waren nog niet zo goed als nu. Dat leverde vooral veel frustraties op tijdens het schieten van beelden. Maar vandaag de dag zijn de powerbanks zó goed dat we in combinatie met geheugenkaarten van 400 gigabyte zo’n twaalf uur achter elkaar kunnen filmen. Ideaal.”

Slowmotion

Maar waarom heeft het team van WAD dan ook gebruik gemaakt van peperdure camera’s van 25.000 euro? Was filmen met alleen de GoPro niet veel goedkoper geweest? „Met die dure dingen kunnen we veel meer frames per seconden opnemen, dus betere slowmotionbeelden schieten”, zegt Van der Leij. „Bovendien hebben ze een pre-recordfunctie. Als ik ‘m aanzet legt ‘ie ook vast wat er in de vier seconden daarvoor gebeurde.”

De cameraman stuurde ook zo nu en dan een drone de lucht in. Dat hij een paar jaar geleden niet kunnen denken. Niet omdat de techniek zich razendsnel heeft ontwikkeld, maar omdat Van der Leij er de meerwaarde niet van inzag. „Bij elk lullig programma werden dronebeelden gebruikt. Wat heeft het voor zin om bij Boer Zoekt Vrouw een boerderij van boven te laten zien? Doordat er zo veel gebruik van werd gemaakt, daalde de waarde van dronebeelden voor mij. Maar het landschap in het Waddengebied leent zich perfect voor een drone. Alleen al die meanders zijn een prachtig gezicht vanuit de lucht. We laten zien wat bijvoorbeeld een meeuw ziet, voordat hij een vis uit het water pikt. Functioneel dus.”

Haaien

WAD doet sterk denken aan de wereldberoemde Panet Earth-documentaires van de BBC. De beelden doen in ieder geval niet onder voor de Britse productie. Van der Leij vindt zelfs dat WAD ingewikkelder was om te maken dan Planet Earth. „Dat is niet om arrogant te doen. Maar hun cameramensen werden de hele wereld over gestuurd om prachtige beelden te maken. Wij hadden alleen de Waddeneilanden tot onze beschikking en toch moesten we ervoor zorgen dat we de kijker anderhalf uur kunnen vermaken. Dat is een stuk lastiger dan wanneer je de hele planeet over kunt. Bovendien vertellen wij een verhaal over alle verbindingen binnen het ecosysteem, het is geen aaneenschakeling van krokodillen, haaien en leeuwen die andere dieren aanvallen.”

Van der Leij en zijn team worden overstelpt met positieve reacties. De mailbox en Facebook stromen over met berichten, die soms ook emotioneel zijn. „Mensen worden geraakt door de schoonheid van onze natuur. Daarom is het te gek voor worden dat dit gebied nog steeds wordt gebruikt voor visserij, gaswinning, zandwinning, et cetera. Hopelijk zien veel meer mensen dat in als ze in de bioscoop zitten.”

