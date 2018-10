Ronnie Flex wordt vader, maar wie is de moeder?

Babynieuws in showbizzland. Ronnie Flex wordt vader, dit liet hij weten via Instagram waar hij een foto van een echo deelde. De foto werd begin deze maand genomen toen zij 27 weken zwanger was.

Over de identiteit van de moeder is Ronnie Flex niet duidelijk. Het kindje zou 'niet zo gepland' zijn maar wel het allermooiste dat hem ooit is overkomen zijn. „We wachten op je, chosen one!", zo schrijft hij.

Mysterieuze moeder

Logischerwijs zijn er twee personen nodig om een baby te verwekken. Wie de moeder is, wil hij niet zeggen. Ook reageert de rapper niet op de vragen van journalisten over het onderwerp.

De meest voor de hand liggende moeder is Youtube-ster Famke Louise, zij zou volgens geruchten al een poosje een relatie hebben met de 26-jarige rapper die over een paar weken vader wordt. Toch is het gissen, Louise en Flex hebben nooit in het openbaar bevestigd dat ze een setje zijn.

Inmiddels zijn we 4 weken verder en is de mysterieuze moeder dus 31 weken zwanger. Het kindje zal dus waarschijnlijk ergens in december het levenslicht zien.