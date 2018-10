Maan onder vuur na optreden in DWDD

Acteur Scott Wilson is op 76-jarige leeftijd overleden. Wilson was een bekende acteur die in meer dan vijftig films heeft gespeeld, maar het jongere publiek zal hem voornamelijk kennen van zijn rol als Hershel in de populaire serie The Walking Dead. Hij was van seizoen twee tot en met vier te zien als de vader van Maggie en Beth. Wilson is gestorven aan de gevolgen van leukemie.

Negende seizoen

De dood van Wilson volgt vlak na het nieuws dat Wilson zou terugkeren in The Walking Dead. Scriptschrijfster Angela Kang bevestigde onlangs dat Wilson te zien is in het negende seizoen.