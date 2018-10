Maakt Rico Verhoeven debuut in Hollywoodfilm?

Rico Verhoeven plaatste dinsdag een video op Instagram waar hij te zien is in de buurt van de beroemde Hollywoodletters. Zodoende lijkt het erop dat de kickbokser aan de slag gaat in Hollywood.

In het filmpje is te zien dat de kickbokser zegt niet te kunnen wachten tot hij het nieuws, over twee dagen, bekend kan maken. Veel fans vermoeden dat Rico in Hollywood zijn acteerambities najaagt en gissen dat hij een rol in een film heeft bemachtigd.

Fit-icoon

Rico Verhoeven droomt van een filmcarrière in de toekomst. Hij deed al audities voor de boksfilm Creed 2 en xXx en de filmversie van Baywatch en heeft meermalen gezegd dat hij na zijn kickbokscarrière graag verder wil in de filmwereld. Dwayne Johnson is zijn grote voorbeeld.

„Ik hoop dat acteren er een groot onderdeel van is", zei Verhoeven eerder over zijn toekomstplannen. „Grote Hollywoodfilms. En dat in combinatie met wat ik nu doe, als een soort fit-icoon.”