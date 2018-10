Lady Gaga: ‘Beroemd zijn is niet natuurlijk’

In Lady Gaga’s filmdebuut A Star is Born komen fraaie pieken, maar ook gitzwarte dalen van het sterrendom voorbij. Zelf kent Gaga beide kanten maar al te goed. „Ik wil zo ontzettend graag dat mensen van de echte ik houden, niet van het idee van mij.”

Door Danielle Kool

In de trailer van A Star is Born komt een scène voorbij waarin zanger Jackson Maine zijn protegé en nieuwe liefde Ally het podium op lokt met de woorden: „Het enige wat je hoeft te doen, is me vertrouwen.” Het is een van de favoriete fragmenten van Lady Gaga die Ally speelt in de film, omdat het precies haar verstandhouding weergeeft met tegenspeler én regisseur Bradley Cooper. „Zo voelde ik me elke dag op de set. We hebben zo’n vertrouwensband opgebouwd dat ik me durfde bloot te geven zoals ik nooit eerder heb gedaan.”

In Coopers regiedebuut is de muzikante dan ook haast onherkenbaar als de alledaagse Ally. „Tijdens de screentest wilde hij me zonder make-up zien”, herinnert Gaga zich met een beschaamd lachje. „Ik had me stiekem zo opgemaakt dat het leek alsof ik geen make-up droeg. Maar hij kwam met zo’n gezichtsdoekje aan en haalde ook dat eraf. Ik moest echt mezelf laten zien.”

Acteerverleden

Nog voor ze met make-up, pruiken en extravagante outfits het personage Lady Gaga ontwikkelde, wilde Stefani Germanotta actrice worden. Ze volgde vanaf haar jonge tienerjaren een opleiding aan de toneelschool, maar een carrière op de planken kwam nooit van de grond. In 2015 mocht ze alsnog haar acteerkunsten laten zien in televisieserie American Horror Story. En met A Star is Born, de derde remake van het origineel uit 1937, maakt ze nu dus haar filmdebuut. „Weet je wel hoe dankbaar ik ben dat ik hier sta?”, vraagt ze na de galapremière op het filmfestival van Toronto, TIFF. „Ik heb me destijds op mijn zangcarrière gestort omdat ik het acteren had opgegeven. En nu zit ik toch hier, alleen omdat Bradley in me geloofde.”

Coopers keuze voor Gaga komt ook weer niet helemaal uit de lucht vallen: ze speelt in de film een amateurzangeres. Ally is een serveerster die eens droomde van een zangcarrière. Dat idee heeft ze laten varen, alhoewel ze nog wekelijks in een dragclub zingt. Daar komt ze de bekende zanger Jackson tegen. De twee vallen als een blok voor elkaar en dat blijven ze doen als Ally doorbreekt als zangeres en zelfs als de drank- en pillenverslaving van Jackson steeds verder uit de hand loopt.

Overdosis

Alcohol- en drugsmisbruik lijken onlosmakelijk verbonden met het sterrendom, zo bewezen de overdosis van Demi Lovato en het zelfs fatale drugsgebruik van Mac Miller onlangs weer. Volgens Lady Gaga heeft de absurde realiteit van een idool zijn daar alles mee te maken. „Beroemdheid is iets heel onnatuurlijks. Alles verandert als je bekend wordt en daar moeten vooral jonge mensen die doorbreken beter in begeleid worden. Wij artiesten zijn meestal nog gewoon hetzelfde, maar de wereld om je heen gaat ineens heel anders met je om.”

Ook is de overgang tussen de extremen die bij het werk komen kijken en de thuissituatie groot, legt de zangeres uit. „In de film zie je dat mooi als Jackson optreedt en er duizenden mensen staan te joelen, en dan komt dat moment waarop hij in de auto stapt en het ineens doodstil is. Van het podium afkomen geeft je een enorm eenzaam en leeg gevoel. Je komt van een enorme high en ineens is er niks. Dan heb je de neiging die pijn weg te nemen met middelen. Ik denk niet dat het publiek daarbij stilstaat. Ook omdat ze ons niet zien als mensen, die ook gewoon weer naar huis gaan na een concert.”

Meer dan imago

Met de jaren is de nu 32-jarige Lady Gaga het belangrijker gaan vinden dat de wereld niet alleen haar imago kent. „Ik ben heel blij dat ik word gewaardeerd om wat ik doe, maar ik wil ook ontzettend graag dat ze van de echte ik houden, niet van het idee van mij.” Dat geldt overigens niet alleen voor fans. „Het gebeurt ook in mijn persoonlijke omgeving. Mensen die mij al een tijdje kennen, me geregeld zien en zeggen dat ze van me houden, maar bij wie ik merk dat ze nog steeds vooral een beroemd persoon zien. Dat is iets waar ik altijd mee zal worstelen.”