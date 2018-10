Komen Steven Avery en Brendan Dassey vrij?

Vond je het eerste seizoen van Making a Murderer frustrerend? Maak dan je borst maar nat voor het nieuwe seizoen dat op Netflix te zien is. De kans is groot dat je weer met een schoen, koffiemok of afstandsbediening naar de tv gooit tijdens het volgen van de zaken rond Steven Avery en Brendan Dassey, die zijn veroordeeld voor de moord op Teresa Halbach.

Avery zat eerder al achttien jaar onterecht in de gevangenis voor de verkrachting van Penny Ann Beernsten. Een DNA-vondst pleitte hem vrij, waarna hij een schadevergoeding van 36 miljoen dollar eiste. Seizoen 1 vertelde het verhaal dat die eis kwaad bloed heeft gezet bij de politie en dat Avery daarom aan de dood van Halbach werd gelinkt. Hij moest hoe dan ook hangen.

Ondanks de tomeloze inzet en bewijsvoering van zijn advocaten Dean Strang en Jerome Buting verdween Avery wederom achter de tralies. Levenslang zonder kans op vervroegde vrijlating. Ook zijn neefje Dassey moest de bak in. Strang en Buting werden dankzij het eerste seizoen van de hitserie een soort helden, die in de VS en Europa talloze lezingen hielden over hoe Avery ondanks zijn onschuld in de gevangenis terecht is gekomen.

Advocaat Kathleen Zellner staat de pers te woord over de nieuwe bewijzen die ze boven water heeft gekregen.

In seizoen 2 staat er echter een nieuwe held op, die ook nog eens de vloer aanveegt met Strang en Buting. Advocaat Kathleen Zellner, gespecialiseerd in het terugdraaien van onterechte veroordelingen, snapt niet dat de verdediging van Every heeft nagelaten wetenschappelijke experts in te schakelen om het bewijs van openbaar aanklager Kenneth Kratz van tafel te vegen.

Want dat is waar seizoen 2 voornamelijk om draait. Zellner doet uitvoerig tests met bloedsporen die in de auto van de vermoorde Halbach zijn gevonden, DNA-materiaal, kogels, botmateriaal, noem maar op. Elke keer komt ze met nieuwe bewijzen dat er niets klopt van het verhaal van de openbare aanklager. Een voorbeeld: op de kogel die door het hoofd van Halbach zou zijn geschoten is geen enkel spoor van botmateriaal te vinden. Dat zou toch echt het geval moeten zijn als de kogel eerst de schedel is binnengedrongen en er daarna weer uit is geschoten. Zelfs wanneer de kogel is gewassen, zou er DNA op moeten zitten. Maar nee, uit onderzoek blijkt dat er slechts resten van splinters en verf op zitten.

Engelengeduld

Zellner is er dan ook volledig van overtuigd dat Avery erin is geluisd en de kijker krijgt al na een paar afleveringen precies hetzelfde gevoel. De grootste uitdaging is echter om ook de rechters hiervan te overtuigen. Dat kan alleen als ze het wetenschappelijk onderbouwde bewijsmateriaal in de rechtszaal kan krijgen en dat blijkt in het Amerikaanse rechtssysteem geen eenvoudige opgave. De standvastige advocaat met engelengeduld haalt niet alleen het verhaal van de aanklager vakkundig onderuit. Door haar speurwerk komt ze ook bij nieuwe verdachten terecht.

Naast Zellner nemen nog twee advocaten de rol van held op zich. Laura Nirider en Steven Drizin zetten alles op alles om aan te tonen dat Dassey onder druk heeft bekend dat hij was betrokken bij de moord op. Politieagenten die hem ondervroegen hebben het verhaal beetje bij beetje in het hoofd van de destijds 16-jarige en sociaal beperkte verdachte geplant, vinden ze. Die bekentenis is het enige bewijs in de zaak tegen Dassey, dus moet de veroordeling volgens zijn advocaten worden vernietigd. Het wordt overduidelijk dat de overheid er alles aan doet om dit te voorkomen.

Het is de grote vraag of Avery en Dassey op vrije voeten komen. Ook al wordt hun zaak breed uitgemeten in de Amerikaanse media; we willen geen spoilers weggeven. De conclusie na seizoen 2 van Making a Murderer is in ieder geval dat je hoopt dat seizoen 3 zo snel mogelijk op je beeldscherm verschijnt. Dat duurt waarschijnlijk nog even, want de soms zo onwaarschijnlijke werkelijkheid kunnen we niet regisseren en al helemaal niet vooruit spoelen.