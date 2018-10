Grenzen worden overschreden in nieuwe film Rafaël

Wat zou jij doen voor de liefde? Zou je grenzen overschrijden om bij de liefde van je leven te zijn? Vanaf deze week draait de Nederlandse film Rafaël in de Nederlandse bioscopen. Het romantische drama is gebaseerd op ware gebeurtenissen en vertelt het aangrijpende en soms ongelooflijke verhaal van de Nederlandse Kimmy en Tunesische Nazir.

Het verhaal dat in 2011 zelfs het wereldnieuws haalde, verscheen eerder in boekvorm in de gelijknamige roman van schrijfster Christine Otten. Rafaël is gebaseerd op het verhaal van de Eindhovense kapper en haar Tunesische man dat in 2011 wereldnieuws werd. Het koppel was onlangs getrouwd en wil voor de bevalling naar Nederland.

Nazir wordt bij de grenzen tegengehouden omdat de huwelijkspapieren niet blijken te kloppen. In Rafael zien we hoe Kimmy alles op alles zet om Nazir naar Nederland te krijgen. Nazir kiest er op zijn beurt voor om illegaal de oversteek naar Europa te maken. Melody Klaver (28) speelt de rol van Kimmy en de rol van Nazir wordt gespeeld door Nabil Mallat (30).

Vluchtelingen speelde rol van figuranten

De hoofdrolspelers hebben voor de opnames langere tijd in Kroatië gezeten. „Veel van de figuranten waren ook echt vluchteling. Vlak voor de opnames kwamen ze naar mij toe met de meest heftige verhalen. Een jongetje van zes vertelde dat zijn broertje was omgekomen door een bom en ging daarna weer verder met spelen,” zegt Nabil als we hem spreken tijdens een speciale voorpremiers van Stichting Vluchteling.

Scenario-schrijver Tijs van Marle (schreef oa. script voor Lucia de B.) is voor research naar Tunesië geweest. „In 2011/2012 kwamen er heel veel negatieve rondom de vluchtelingen in de media. Het zorgde er juist voor dat mensen minder wilden weten.” Tijs legt uit waar dat vandaan komt. „Sommige verhalen zijn zo heftig, dat het bijna ongeloofwaardig gaat worden. Het is teveel ellende, dat kunnen mensen niet aan. Rafaël vertelt het verhaal van één koppel, maar het verhaal is slechts een zandkorrel van alle andere heftige verhalen.”

De kanten van vluchtelingenproblematiek

De film laat van twee kanten zien hoe de vluchtelingenproblematiek in elkaar zit. Aan de ene kant zien we wat voor gruwelijke tocht Nazir moet meemaken om naar Nederland te komen. Aan de andere kant zien we hoe de hoogzwangere Kimmy in Nederland verdwaald raakt in een mistig asielsysteem.

Wanneer Nazir aan het begin van de Arabische Lente geen visum krijgt om in Nederland bij de geboorte van zijn zoon te kunnen zijn, besluit hij illegaal de oversteek naar Europa te maken. Uiteindelijk belandt Nazir in een vluchtelingenkamp op Lampedusa. Kimmy zet alles op alles en vertrekt hoogzwanger naar Lampedus om haar man op te halen. Wederom raakt ze verstrikt in een web van regels en wetten. „De film geeft een beeld over de schrijnende situatie van de vluchtelingenproblematiek die al jaren in Europa woedt en de Noord en Zuidelijke landen verdeeld.” Er zijn tienduizenden vluchtelingen verdronken tijdens de oversteek.

„In Nederland hebben sommige mensen al heel snel een directe mening over vluchtelingen, maar deze film brengt de problematiek goed in beeld. Het zou eigenlijk ook als lesmateriaal moeten worden ingezet op middelbare scholen," zegt Melody.

Voorbereiden op rol

Juist omdat Nabil in gesprek ging met de vluchtelingen was het voor hem makkelijker om zich in te leven in de heftige rol. „Ik heb zelf ook een kindje en daardoor kon ik me nog beter inleven in hoe erg het zou zijn om je kind niet te kunnen zien.” Melody bereidde zich op haar zwangere rol voor door in gesprek te gaan met zwangere vriendinnen. „En ik heb een speciale zwangerschaps-app gedownload, zo kon ik per week zien wat er gebeurde als ik echt zwanger zou zijn.”

Moderne Romeo en Julia

Maar de film laat niet alleen de problemen rondom de vluchtelingen problematiek zien. Rafael is ook een soort moderne Romeo en Julia. „Het gaat over hele universele gevoelens en emoties. Ik denk dat iedereen zich kan identificeren met de hoofdpersonages. Veel mensen kunnen zich waarschijnlijk wel voorstellen hoe angstig het is om je geliefde te verliezen of je ongeboren kind misschien te verliezen of niet meer herenigd te zijn, terwijl je gewend bent om alleen maar samen te zijn,” zegt Melody.

De film is geregisseerd door Ben Sombogaart. Regisseur Ben Sombogaart regisseerde eerder o.a. de films Knielen op een bed violen, De tweeling en De storm. Voor de Tweeling kreeg hij een Oscar-nominatie. Melody Klaver is bij het grote publiek bekend dankzij rollen in films als Oorlogswinter, Schemer en Diep. Voor die laatste titel ontving zij een Gouden Kalf-nominatie. Nabil Mallat vertolkte in zijn thuisland België onder meer de hoofdrol in de films Image en Patsers.