Gisele Bundchen gebruikt moedermelk als medicijn

Moedermelk is een wondermiddeltje, tenminste volgens Gisele Bündchen (38). Het topmodel vertelt in een interview met PEOPLE dat ze haar moedermelk voor van alles gebruikt en het 'een magisch iets vindt'.

„Als ze iets in hun ogen hadden, deed ik moedermelk in hun ogen. Voordat ze moesten vliegen regelde ik een druppelaar en druppelde ik melk in hun neusjes om de bacteriën in het vliegtuig te weren", herinnerde ze zich.

Voorraadje

Omdat haar moedermelk zo goed van pas kwam, vertelt Bündchen dat ze, toen het tijd was om te stoppen met borstvoeding, een voorraadje melk invroor dat ze kon gebruiken als thuismedicijn. „Mijn kinderarts zei: 'Als je het zou kunnen bottelen zou dit het perfecte medicijn voor alles zijn', dus ik heb een hele voorraad bevroren nadat ik stopte met het geven van borstvoeding."

Het model verklapt zelfs dat ze de moedermelk gebruikte in de ontbijtgranen van haar kinderen. „Ik weet het, ik was een beetje een gekkie", geeft ze lachend toe, „Maar ik voelde me zo gezegend dat ik dat kon doen."

Bünchen tijdens de Victoria's Secret Fashion Show in 2006. / Getty Images

Zussen

Het model vertelt ook dat zo'n twintig maanden borstvoeding gaf aan haar zoon Benjamin, bij haar „Maar het was niet continu", legt ze uit waarna ze toevoegt dat vrouwen deze beslissing moeten nemen 'voor henzelf en voor de baby'. „Je wil er niet zomaar mee stoppen omdat je zoveel produceert."

„Ik heb het eigenlijk heel moeilijk gehad omdat het bij mijn zussen anders ging. Eén van mijn zussen (ze heeft er vijf, red.) kon niet genoeg melk produceren en voor twee van hen was het een uitdaging om borstvoeding te geven. Ik was zo dankbaar dat ik het kon. Het voelde als een geschenk dat de mogelijkheid had om dat te kunnen doen."

Borstvergroting

Naast haar liefde voor borstvoeding heeft Bündchen het in het interview ook over haar borsten. Na jarenlang vooral bekend te zijn geweest om haar lichaam, kreeg hij zelfvertrouwen een enorme klap nadat ze haar kinderen had gevoed. Haar borsten waren kleiner dan eerst en enigszins ongelijk.

„Ik werd altijd bewonderd en geprezen om mijn lichaam en ik had het gevoel dat mensen verwachtingen van mij hadden die ik niet kon waarmaken", legt ze uit. „Ik voelde me erg kwetsbaar omdat ik kan trainen, gezond kan eten, maar het feit dat mijn kinderen meer van mijn linker- dan van mijn rechtertiet genoten niet kon veranderen. Het enige wat ik wilde was dat ze weer gelijk waren en dat mensen geen commentaar meer zouden geven."

Bündchen en haar man Tom Brady. / Getty Images

Het model geeft toe dat ze in 2015 om deze reden onder het mes ging voor een borstvergroting, hoewel ze direct daarop alweer spijt had. „Ik werd wakker en had zoiets van: wat heb ik gedaan?! Het voelde alsof ik in een lichaam zat dat ik niet meer herkende. Het eerste jaar droeg ik alleen maar wijde kleding omdat ik mij heel ongemakkelijk voelde."

Haar man, de 41-jarige Tom Brady, was een grote bron van steun voor Bündchen. „Hij zei gewoon: 'Ik houd van je, wat er ook gebeurt en dat ik er mooi uit zag", vertelt ze. „Dit was absoluut een levensles: what doesn't kill you makes you stronger, maar ik zou willen dat ik dat op een andere manier geleerd had."