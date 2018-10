De herrijzenis van Beau van Erven Dorens

Donderdagavond sleepte Beau van Erven Dorens na lange tijd niet één maar twee Televizier-ringen in de wacht. Beau's carrière raakte een beetje in het slop toen hij begon bij SBS. In 2015 vetrok hij bij de zender en steeg hij weer in populariteit. Drie jaar later is hij de grote winnaar van het Gouden Televizier-Ster Gala!

De 47-jarige Beau draait al heel wat jaartjes mee in de televisiewereld, maar het is de eerste keer dat hij de prestigieuze prijs mee naar huis mag nemen. Hij won de prijs voor het beste televisieprogramma met Beau Five Days Inside en de prijs voor beste presentator.

Beau en zijn vrouw Selly. Foto ANP

RTL Boulevard start van succes

Beau van Erven Dorens begon zijn carrière op de radio bij oa Yorin FM. Later was hij op tv te zien met het RTL-programma Alles voor de kijkcijfers, waarin hij met programmamakers keek naar shockerende filmpjes. In 2001 kwam hij achter de desk te staan als presentator bij RTL Boulevard en had hij zijn grote doorbraak. In 2005 stopte hij met het programma omdat hij meer tijd wilde voor de kinderen.

Beau bij RTL Boulevard. Foto: ANP

De presentator nam een sprong in het diepe en ging verder bij Talpa, waar hij het succesvolle Deal or No Deal presenteerde. Ook met The Phone scoorde hij een hit. Daarna ging Beau naar SBS en uiteindelijk bleek dat geen goede keuze. Hij maakte programma's als Hole in The Wall met Gerard Joling. Ook presenteerde hij De Nieuwe Uri Geller en Shownieuws.

Flops bij SBS

Enkele flops van de ster zijn NSE, Show Me The Money en Het Beste Idee van Nederland. „Dat die programma’s met mij als presentator zijn mislukt, is niet aan mij te wijten, al denken anderen daar anders over. Toch was ik er goed ziek van. Aan de andere kant heb ik er ook weer van geleerd," zei hij in 2012.​

In 2015 ging de presentator terug naar RTL, omdat hij bij SBS te slechte kijkcijfers scoorde.Hij was regelmatig te zien in RTL Boulevard waar het ooit begon. In de zomer van 2017 verving hij Humberto Tan als presentator van RTL Late Night. En Beau kreeg goede reacties van het publiek. Beau ging meer human interest-programma's maken en scoorde met The Amsterdam Project en 5 jaar later.

Beau nam tijdelijk het stokje over van Humbert Tan. Foto: ANP

Lovende recensies

Voor The Amsterdam Project, waarbij hij daklozen een beter leven probeerde te geven, won hij de zilveren Nipkowschijf. In 5 jaar later ging hij meer de diepte in. „De kracht van deze programma’s zit in de human interest, de gevoelige factor. Maar die human interest, en dus ook de kracht daarachter, zit inmiddels ook in Beau”, zei recensent Arjen Fortuin. Ook AD-recensent Angela de Jong was te spreken over Beau: „De tv-presentator (…) heeft ineens zijn plek gevonden. En wel in maatschappelijk betrokken reality, waarin hij registreert, participeert, zich verwondert of opwindt, raakt en zich laat raken om ongegeneerd zijn tranen de vrije loop te laten voor de camera. Dat is Beau op zijn best.”

Met zijn eigen Beau Five Days Inside sleepte hij uiteindelijk de Televizier-ring in de wacht.