Chantal en Angela in Amerikaanse tv-show

Niemand minder dan onze eigen Chantal Janzen en Angela Groothuizen zijn binnenkort te zien in een nieuw Amerikaans tv-programma. Het gaat waarschijnlijk om de CBS-show The World's Best, een talentenjacht waarbij de acts niet alleen door een Amerikaanse jury worden beoordeeld maar ook door vijftig entertainmentexperts uit de hele wereld.

Fantastisch

Chantal bevestigde dinsdag in RTL Boulevard dat zij en Angela aan „een Amerikaans programma" werken. Ze kon alleen nog niet zeggen om welke show het gaat. Afgelopen week was op haar Instagram-account al te zien dat de twee in Los Angeles zitten.

„Ik kon dit gewoon niet laten schieten", zei Chantal, die door haar deelname niet bij het Gouden Televizier-Ring Gala kan zijn. Ze is genomineerd voor een Zilveren Televizier-Ster. „Toen we werden benaderd dacht ik: 'yeah right, dit is een grap'", aldus de presentatrice. „Het is echt fantastisch om mee te maken, om een keer niet als VIP bij zo'n programma te zijn maar er ook echt aan mee mag werken."

Dansen, zingen, of goochelen

CBS kondigde maandag de komst van The World's Best aan. James Corden presenteert de show, terwijl de Amerikaanse jury bestaat uit Drew Barrymore, RuPaul Charles en Faith Hill. De talenten komen uit de hele wereld en kunnen net als in de Got Talent-shows van alles laten zien zoals dansen, zingen of goochelen. Ze moeten niet alleen de Amerikaanse jury weten te overtuigen maar ook 'the wall of the world' doorbreken, bestaande uit de vijftig entertainmentdeskundigen uit de hele wereld. De winnaar wordt gekroond tot ‘The World's Best’.

De show komt in 2019 op televisie. Of het programma ook in Nederland te zien zal zijn, is nog niet bekend.