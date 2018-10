Barry Paf gaat ochtendshow 100% NL presenteren

Helaas, dit is geen grap. Na zeven seizoenen stopt Orange is the New Black. In een video op Twitter kondigen ze aan dat het aankomende seizoen het laatste seizoen zal zijn.

,,Waarschuwing. Deze video maakt je misschien aan het huilen," staat er bij de video op Twitter. In de video geven de actrices aan dat ze de fans het meest zullen missen en dat de castleden ook na het filmen contact zullen houden na het filmen. Verder belooft Uzo Aduba (Suzanne Warren alias Crazy Eyes in de serie): “We are going to give you everything and more than you could ever wanted.”