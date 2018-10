Artiesten eren Mac Miller met benefietconcert

Een groep Amerikaanse artiesten heeft een benefietconcert georganiseerd voor de onlangs overleden Mac Miller. Onder andere John Mayer en Travis Scott zullen optreden. Dat heeft de moeder van Mac Miller bekend gemaakt via Instagram.

„Bedankt aan alle artiesten, vrienden en partners om dit in vervulling te laten gaan.. Ter ere van Malcolm... Die in al onze harten is", schrijft ze op haar Instagram.

Op 31 oktober zal het benefietconcert gehouden worden in The Greek Theatre in Los Angeles. De opbrengsten van de show gaan naar het Mac Miller Circles Fund, dat kinderen een kans geeft hun talenten te ontwikkelen. Een aantal namen van artiesten zijn al bekend gemaakt. Zo zullen Anderson Maak en Earl Sweatshirt optreden.

Verslaafd

Een naam die ontbreekt, is Ariane Grande. In mei dit jaar verbrak zij haar relatie met Mac Miller. Volgens Grande was hun relatie ongezond vanwege de verslaving van Mac Miller. Ze had geen zin meer om zijn babysitter te zijn.

Onlangs maakte de zangeres bekend een pauze te nemen. De dood van haar ex-vriend zou veel met haar gedaan hebben. Via social media kreeg ze een hoop nare reacties waarin ze beschuldigd werd van zijn overlijden.