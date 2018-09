Wesley en Yolanthe gestart met adoptietraject

De 69-jarige Jimi Bellmartin heeft vrijdagavond de titel The Voice Senior in de wacht gesleept. De Brabantse Vughtenaar kreeg van de kijkers thuis de meeste stemmen en won daarmee de eerste editie van RTL4-kijkcijferhit The Voice Senior. De vocalist uit het team van Gerard en Gordon mag een EP opnemen en optreden op het Muziekfeest van het Jaar in de Ziggo Dome. Ook mag hij met Marco Borsato op het podium tijdens zijn concert in Carré.

Grote doorbraak

„Ik ben echt in shock", zei de 69-jarige zanger tijdens de uitzending van RTL Late Night, waar Wendy van Dijk en Martijn Krabbé de winnaar bekend maakten. Zijn kleinkinderen gaven hem op voor de talentenshow en al bij de eerste noten van zijn blind audition, waar hij It's A Man's Man's Man's World van James Browns zong, draaiden alle coaches hun stoel om. In de finale vertolkte hij To Love Somebody van Bee Gees en Stand By Me van Ben E. King.