Meer dan miljoen kijkers voor eerste aflevering DWDD

Matthijs van Nieuwkerk was zelf misschien toe aan nieuwe televisieprogramma's, Nederland is in elk geval nog lang niet klaar met de presentator en zijn talkshow De Wereld Draait Door. De eerste aflevering van het nieuwe seizoen trok maandag ruim 1,2 miljoen kijkers, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek (SKO).

Ruim vier maanden lang was het razend populaire programma niet op de buis. Het tijdslot werd gevuld door Margriet van der Linden met haar programma M. De talkshow van Van der Linden is vooralsnog niet zo populair als die van Van Nieuwkerk, vorige week kwam ze niet boven de 700.000 kijkers uit.

Nieuwe gezichten

Racoon mag zichzelf sinds deze week de nieuwe huisband van het programma noemen. Ook breidt de DWDD-familie dit seizoen uit: Samya Hafsaoui, Emma Wortelboer, Jurre Geluk en Sahil Amar Aïssa maken online én voor de uitzending items onder de noemer Yung DWDD.

De Wereld Draait Door is begonnen aan het veertiende seizoen. Sinds 2018 stopt de talkshow al in april om pas laat in september weer te starten. Tegen de Volkskrant zei Van Nieuwkerk over de verkorte seizoenen in augustus 2017: ,,In de eerste plaats om het programma glanzend en sterk te houden, maar ook voor mijzelf. Ik wil meer tijd hebben om af en toe andere programma's te maken, presenteren of bedenken."

NPO op 1

Niet alleen DWDD trok maandag flinke kijkcijfers op NPO1, ook op prime time was de zender de best bekeken zender. Radar en Spoorloos trokken achtereenvolgens 1,4 miljoen en 1,5 miljoen kijkers. Bij de commerciëlen wist alleen Goede tijden, slechte tijden de miljoengrens te doorbreken. Op de soap stemden maandag net iets meer dan een miljoen mensen af.