Kendall, Gigi en Bella gespot in de Efteling

Fan van Riverdale? Dan hebben we goed nieuws voor je, want het is eindelijk bekend wanneer het derde seizoen van de serie op Netflix komt te staan. En dat is eerder dan je denkt!

Want waar we normaal nogal eens een tijdje moeten wachten tot Amerikaanse series hier ook worden uitgezonden, geldt voor Riverdale dat alle afleveringen van het derde seizoen wederom 24 uur nadat ze zijn uitgezonden in Amerika ook in Nederland te zien zijn.

Voor de eerste aflevering is dat dus al op 11 oktober, waardoor je binnen een maand al kunt genieten van de volgende afleveringen van de serie. YES!