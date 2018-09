Justin en Hailey Baldwin zijn stiekem getrouwd

Het is alweer even voorbij, Temptation Island, maar Pommeline en Fabrizio zijn vooral in België nog altijd 'wereldsterren'. Ze doen mee aan een televisieprogramma waarbij hun seksleven gefilmd wordt. De uitzending is dinsdagavond, maar de eerste beelden zijn nu al te vinden op de website van de zender waar het programma wordt uitgezonden.

In de beelden van het programma 'Sex Tape', zien en horen we dat Pommeline in ieder geval helemaal tevreden is over het geslachtsdeel van Fabrizio. Ze heeft het over zijn voeten en handen en 'bevestigt' het vooroordeel dat daarover rond gaat.

