Hele nacht Africa van Toto luisteren voor goed doel

Is Toto jouw guilty pleasure? Dan is dit wat voor jou! Op 30 november wordt in de Engelse stad Bristol hun klassieker 'Africa' de hele nacht non-stop gedraaid. Waarom, vraag je je af? Dat doen ze voor het goede doel.

Het idee voor de 'Africa'-marathon komt van Michael Savage, een DJ en eigenaar van een platenzaak. Vijf uur lang non-stop achter elkaar 'Africa' in een concertzaal in Bristol. „Van 23.00 uur 's avonds tot 04.00 uur 's nachts, maar het liefst rekt hij die tijd nog een beetje op'', zegt Savage. „Ik heb aan de concertzaal gevraagd of we twaalf uur de tijd kunnen krijgen."

Sponsoren

„Twee jaar geleden stelde ik in een dronken bui voor dat ik het nummer de hele nacht zou draaien. Ik bleef er daarna over praten en nu moet ik het gewoon doen", vertelt Savage aan de BBC. Terwijl in de ene zaal het originele nummer de hele nacht wordt afgespeeld, zullen in de naastgelegen zaal covers en remixen van het nummer gedraaid worden.

Deelnemers kunnen zich laten sponsoren door vrienden en familie, zij kunnen geld inzetten op hoelang zij denken dat hij of zij het uithoudt in de club. De opbrengsten van de avond gaan naar Temwa, een goed doel in Bristol dat zich inzet voor zelfvoorzienende gemeenschappen in Malawi. Volgens Savage is de eerste donatie al binnen, van iemand die het evenement heel graag wil vermijden.

Vermoorden

Steve Lukather, een van de bandleden van Toto, gaat in een tweet in op de speelse actie van de DJ. Hij zegt dat hij iemand zou vermoorden als hij het nummer meer dan vijf keer achter elkaar hoort. „Dit is erger dan waterboarding", tweet hij.

Medelijden met de barmannen

„Ik houd van het nummer Africa'', zegt Savage. „Het is de ultieme guilty pleasure - maar ik heb wel medelijden met de barmannen, die kunnen er niet aan ontkomen."