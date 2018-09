Ariana Grande stopt tijdelijk na dood ex-vriend

Ariana Grande stopt er tijdelijk mee. Dat maakte de zangeres dinsdag via haar management bekend. Tijdens haar ingelaste pauze wil ze meer tijd met haar verloofde Pete Davidson spenderen, thuis in New York.

„Gezien de gebeurtenissen van de afgelopen tijd zal Ariana alle tijd die zij nodig heeft nemen om te herstellen. Ze zal dichtbij huis blijven en gebruikmaken van deze periode om tijd door te brengen met haar geliefden en muziek te maken zonder druk van deadlines. Ze dankt haar fans voor hun begrip."

Dood Mac Miller

Reden voor de pauze van Grande is zeer waarschijnlijk de dood van haar ex-vriend, rapper Mac Miller. Hij overleed tien dagen geleden aan een overdosis. Na de dood van de rapper kreeg de zangeres een stortvloed aan nare reacties op haar Instagram-account van mensen die haar de schuld gaven van zijn overlijden. Grande verloofde zich enkele weken na hun break-up met Pete Davidson, waardoor fans van Miller vermoeden dat hij weer verder wegzakte in zijn verslaving.

Ariana Grande met haar ex Mac Miller op het podium. / Getty Images

Boos

Van die beschuldigingen was Grande niet gediend: ze maakte het fans onmogelijk om op haar Instagramfoto's te reageren. Zelf plaatste ze beelden van haar ex op Instagram, waarbij ze schreef:

„Vanaf het moment dat ik je leerde kennen, was ik weg van je en dat zal ik altijd zijn. Ik kan het gewoon niet geloven dat je er niet meer bent”, schrijft Ariana bij een oude video van Mac en haar op Instagram. „Ik kan er met mijn hoofd niet bij. We hebben het er zo vaak over gehad. Ik ben zo boos, zo verdrietig, ik weet niet wat te doen. Je was zo lang mijn dierbaarste vriend. Het spijt me dat ik je niet kon redden of je pijn weg kon nemen. Ik wilde dat echt. Je bent de liefste ziel met zoveel demonen die je nooit hebt verdiend. Ik hoop dat het nu goed met je gaat.”

Naast de verwerking van de dood van haar ex, zou Grande tevens kampen met posttraumatische-stressstoornis vanwege de aanslag bij haar concert in Manchester in mei 2017. Bij die aanslag kwamen 22 mensen om het leven.